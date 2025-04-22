Згідно з чинним законодавством України, спалювання сухої трави та інших рослинних залишків, заборонено. За такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Факти ICTV дізнавалися, що буде, якщо палити суху траву.

Що загрожує паліям трави

По-перше, за такі дії загрожують штрафи ( ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

1. За спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах:

від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів (3 060 – 6 120 грн) – для громадян;

від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів (15 300 – 21 420 грн) – для посадових осіб.

2. За ті ж дії на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду:

від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів (6 120 – 12 240 грн) – для громадян;

від 1260 до 1800 неоподатковуваних мінімумів (21 420 – 30 600 грн) – для посадових осіб.

Кримінальна відповідальність за спалювання трави

Є і кримінальна відповідальність: за ґрати можна потрапити на термін до 10 років. Це передбачено ст. 245 Кримінального кодексу України.

Так, за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, стерні, сухих трав, рослинності на землях сільськогосподарського призначення загрожує:

штраф від 5400 до 9000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91 800 – 153 000 грн);

або обмеження волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавлення волі на той самий строк.

За такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, палія можуть відправити до в’язниці на строк від 5 до 10 років.

