Кабмін затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає допомогу

Уряд України ухвалив рішення про виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності.

Хто її отримає і в якому розмірі – у матеріалі Фактів ICTV.

Виплати до Дня Незалежності 2025

Згідно з рішенням уряду, затверджено грошові виплати в розмірах від 450 до 3,1 тис. грн.

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У 2025 році вони передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

І групи — 3 100 грн

ІІ групи — 2 900 грн

ІІІ група — 2 700 грн

Крім того, на 1 000 грн можуть розраховувати учасники бойових дій, постраждалі після Революції Гідності, діти ув’язнених у таборах.

А також

особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;

члени родин загиблих захисників, вдівці та вдови померлих учасників бойових дій — 650 грн;

учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.

Нагадаємо, отримати грошові виплати можна до 24 серпня поточного року.

Джерело: Тарас Мельничук

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