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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Кабмін затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає допомогу

Гривня - купюри
Фото: Pixabay

Уряд України ухвалив рішення про виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності.

Хто її отримає і в якому розмірі – у матеріалі Фактів ICTV.

Виплати до Дня Незалежності 2025

Згідно з рішенням уряду, затверджено грошові виплати в розмірах від 450 до 3,1 тис. грн.

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У 2025 році вони передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

  • І групи — 3 100 грн
  • ІІ групи — 2 900 грн
  • ІІІ група — 2 700 грн

Крім того, на  1 000 грн можуть розраховувати учасники бойових дій, постраждалі після Революції Гідності, діти ув’язнених у таборах.

А також

  • особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;
  • члени родин загиблих захисників, вдівці та вдови померлих учасників бойових дій — 650 грн;
  • учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.

Нагадаємо, отримати грошові виплати можна до 24 серпня поточного року.

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Джерело: Тарас Мельничук

виплати, День Незалежності України, Кабмін
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