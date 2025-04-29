Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
Кабмін затвердив грошові виплати до Дня Незалежності: хто отримає допомогу
Уряд України ухвалив рішення про виплату разової грошової допомоги до Дня Незалежності.
Хто її отримає і в якому розмірі – у матеріалі Фактів ICTV.
Виплати до Дня Незалежності 2025
Згідно з рішенням уряду, затверджено грошові виплати в розмірах від 450 до 3,1 тис. грн.
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У 2025 році вони передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни:
- І групи — 3 100 грн
- ІІ групи — 2 900 грн
- ІІІ група — 2 700 грн
Крім того, на 1 000 грн можуть розраховувати учасники бойових дій, постраждалі після Революції Гідності, діти ув’язнених у таборах.
А також
- особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 грн;
- члени родин загиблих захисників, вдівці та вдови померлих учасників бойових дій — 650 грн;
- учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.
Нагадаємо, отримати грошові виплати можна до 24 серпня поточного року.
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Джерело: Тарас Мельничук
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