Замість фронту — ремонт квартири: на Одещині викрили командира військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб.

Відправляв ремонтувати квартиру

Встановлено, що у грудні 2024 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ.

Протягом чотирьох місяців – з грудня 2024 до квітня 2025 року – бійці клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

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Причому військовослужбовці отримували бойові виплати, водночас їхні побратими виконували бойові завдання на передовій.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де проходив ремонт.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану. Це передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Джерело: Державне бюро розслідувань

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