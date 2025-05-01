Допомога малозабезпеченим сім’ям: що потрібно знати з 1 травня

У 2025 році розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям в Україні зріс, попри те, що прожитковий мінімум, від якого залежить розмір допомоги, згідно з ухваленим 19 листопада держбюджетом-2025, залишився на попередньому рівні.

Більше про допомогу малозабезпеченим сім’ям у травні 2025 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні

Як розрахувати розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям в Україні

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.

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Як визначити прожитковий мінімум для сім’ї?

Щоб розрахувати прожитковий мінімум для сім’ї, потрібно додати прожиткові мінімуми для кожного члена родини.

Наприклад, для сім’ї, яка складається з матері, батька та двох дітей віком чотири та вісім років, прожитковий мінімум у 2025 році становитиме:

Прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для працездатних осіб + прожитковий мінімум для дітей до 6 років + прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років

Тобто 3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 11 815 грн.

Так, сума допомоги малозабезпеченій сім’ї становитиме різницю між цим числом та сукупним доходом родини.

З 1 січня набув чинності Закон Про державний бюджет України на 2025 рік, що передбачає підвищення рівня прожиткового мінімуму для надання допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5%.

Так, згідно зі ст. 9, у 2025 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

для працездатних осіб – 60% відповідного прожиткового мінімуму (раніше 55%, тобто зріс із 1 665,4 грн до 1 816,8 грн );

); для дітей – 145% відповідного прожиткового мінімуму (раніше 140%, тобто для дітей до 6 років зріс із 3 588,2 грн до 3 716,35 ; з 6 до 18 років – зріс із 4 474,4 грн до 4 634,2 грн );

зріс із 3 588,2 грн до ; – зріс із 4 474,4 грн до ); для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100%.

У 2025 році на підтримку малозабезпечених родин планується спрямувати 19,7 млрд грн.

Цих видатків, зазначають у Мінсоцполітики, вистачить, щоб захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини.

Попередні зміни в призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям

Торік, із 1 березня 2024 року, набули чинності окремі зміни до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджені постановою Кабміну №94 26 січня 2024 року.

Зокрема, раніше допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх трьох місяців перед зверненням по цю допомогу.

Через це на допомогу не могли розраховувати родини переселенців, які втратили роботу через переміщення, та родини вимушених українських мігрантів, що повернулися після тривалого перебування за кордоном.

Саме тому уряд своєю постановою від 26 січня 2024 року розширив можливості призначення допомогти малозабезпеченим сім’ям.

Після ухвалених змін допомога на шість місяців може бути призначена:

родинам, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном;

родинам ВПО, які через переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Однак задля стимуляції до економічно незалежного та самостійного життя безробітні працездатні члени родини, що отримала допомогу, мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік у центрі зайнятості.

Більше про надання допомоги малозабезпеченим сім’ям читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Мінсоцполітики, Мінреінтеграції, Денис Шмигаль

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