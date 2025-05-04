Лікування за кордоном: які виплати отримують поранені українські військові

Експерти розповіли про виплати, які нараховуватимуться військовим, якщо вони лікуватимуться після поранення як в Україні, так і за кордоном.

– Військовослужбовці, які перебувають у медичних закладах або у відпустці для лікування, мають отримувати своє грошове забезпечення не довше ніж 12 місяців поспіль, – пише видання Армія Inform.

Ця умова стосується і тих захисників, які лікуються не в Україні, а за кордоном.

Підстави для виплат

Зазначається, що після перших чотирьох місяців військовослужбовці зобов’язані отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Зараз дивляться

Після цього грошове забезпечення їм нараховуватимуть на підставі:

висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про необхідність у тривалому лікуванні;

наказу командира військової частини про продовження перебування в лікарняних установах.

Якщо військовослужбовець лікується за межами країни, він проходить ВЛК дистанційно.

– Згідно з Наказом Міноборони № 402 ВЛК вправі ухвалювати постанови щодо продовження лікування військовослужбовців під час лікування за кордоном – дистанційно, на підставі оригіналів медичних та військово-облікових документів або належним чином їхніх завірених копій, – наголошується в повідомленні.

Кому належать бойові виплати

Якщо військового поранили (або він отримав контузію, травму, каліцтво) під час захисту Батьківщини і після цього лікується, тоді йому все одно мають нараховувати бойові виплати, якщо він:

перебуває на стаціонарному лікуванні (у тому числі й за кордоном);

перебуває у відпустці для лікування, якщо отримав важке поранення.

Відповідно йому нараховуватимуть по 100 тис. грн у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування на лікуванні (у відпустці для лікування).

Як зазначається, підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. У ній має бути зазначено, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують.

Джерело: Армія Inform

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.