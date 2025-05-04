Лікування за кордоном: які виплати отримують поранені українські військові
Експерти розповіли про виплати, які нараховуватимуться військовим, якщо вони лікуватимуться після поранення як в Україні, так і за кордоном.
– Військовослужбовці, які перебувають у медичних закладах або у відпустці для лікування, мають отримувати своє грошове забезпечення не довше ніж 12 місяців поспіль, – пише видання Армія Inform.
Ця умова стосується і тих захисників, які лікуються не в Україні, а за кордоном.
Підстави для виплат
Зазначається, що після перших чотирьох місяців військовослужбовці зобов’язані отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Після цього грошове забезпечення їм нараховуватимуть на підставі:
- висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про необхідність у тривалому лікуванні;
- наказу командира військової частини про продовження перебування в лікарняних установах.
Якщо військовослужбовець лікується за межами країни, він проходить ВЛК дистанційно.
– Згідно з Наказом Міноборони № 402 ВЛК вправі ухвалювати постанови щодо продовження лікування військовослужбовців під час лікування за кордоном – дистанційно, на підставі оригіналів медичних та військово-облікових документів або належним чином їхніх завірених копій, – наголошується в повідомленні.
Кому належать бойові виплати
Якщо військового поранили (або він отримав контузію, травму, каліцтво) під час захисту Батьківщини і після цього лікується, тоді йому все одно мають нараховувати бойові виплати, якщо він:
- перебуває на стаціонарному лікуванні (у тому числі й за кордоном);
- перебуває у відпустці для лікування, якщо отримав важке поранення.
Відповідно йому нараховуватимуть по 100 тис. грн у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування на лікуванні (у відпустці для лікування).
Як зазначається, підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. У ній має бути зазначено, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують.
Джерело: Армія Inform