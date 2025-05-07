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Мінветеранів та robota.ua запускають нову хвилю дослідження про працевлаштування ветеранів

Дослідження працевлаштування ветеранів: Мінветеранів та robota.ua запрошує до опитування
Фото: Pixabay

Сотні тисяч українських захисників  та захисниць повертаються до цивільного життя. Для багатьох із них це непростий перехід, а для суспільства — виклик. Водночас для бізнесу це шанс зробити внесок у національне відновлення.

Платформа Robota.ua спільно з Українським ветеранським фондом Міністерства у справах ветеранів України запускає нову хвилю дослідження, присвячену працевлаштуванню ветеранів та ветеранок.

Мета дослідження працевлаштування ветеранів

Метою дослідження є не просто збір аналітики, а й бажання почути голос роботодавців, зокрема їхній досвід, потреби, побоювання та ідеї.

Зараз дивляться

Головні питання:

  • Чи має ваша компанія досвід роботи з ветеранами та ветеранками?
  • Які виклики ви бачите на цьому шляху?
  • Що могло б допомогти вам у створенні комфортного робочого середовища для ветеранів та ветеранок?

Дослідження допоможе:

  • сформувати реальні рішення для бізнесу та держави;
  • створити практичні рекомендації для компаній;
  • побудувати політику, засновану на потребах роботодавців і ветеранської спільноти.

– Навіть якщо у вас ще немає досвіду у працевлаштуванні ветеранів чи ветеранок — ваша думка важлива. Адже тільки завдяки відкритому діалогу ми зможемо знайти ефективні інструменти адаптації та підтримки, – зазначають автори дослідження.

Участь — анонімна, а заповнення анкети займе не більше 5 хвилин.

Наголошується на можливості разом створити середовище, де ветерани та ветеранки почуватимуться впевнено, а бізнес отримає надійних і мотивованих працівників.

Robota.ua спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів збирає думки роботодавців, щоб разом створити дієві рішення для інтеграції захисників у робочі колективи.

Зазначається, що анкету можуть заповнювати не лише роботодавці, а й ті, хто не має досвіду в працевлаштуванні ветеранів чи ветеранок, оскільки їх позиція також є важливою.

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