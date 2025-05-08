Світові бестселери: рейтинг найпопулярніших авто за перший квартал 2025 року

За підсумками перших чотирьох місяців 2025 року найпопулярнішим автомобілем у світі стала Toyota Corolla.

За даними Focus2move, глобальний продаж цієї моделі становить 244 751 одиницю, що на 13,5% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Рейтинг найпопулярніших авто 2025 року

Друге місце у рейтингу посіла Toyota RAV4. За перший квартал 2025 року у світі продали 242 190 авто цієї моделі (-0,6%).

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Трійку лідерів закрив Ford F-Series з 225 501 продажем, що на 24% більше, порівнюючи з минулим роком.

Далі йде Tesla Model Y з 191 193 продажами (-33,6%). До слова, цьогоріч продаж авто таких брендів, як BYD і Tesla, сповільнився через прогалини в інфраструктурі зарядних станцій і глобальні проблеми з ланцюжком поставок.

П’яте місце в рейтингу дісталося Honda CR-V – за чотири місяці 2025-го року у світі придбали 180 452 таких авто (-0,3%).

Далі в списку – Chevrolet Silverado (150 164 проданих одиниці, -8%) і Hyundai Tucson (148 511 авто, +1%).

На восьмому місці – Tesla Model 3 із 139 901 новою реєстрацією (+24,2%). Десятку найпопулярніших авто першого кварталу 2025 року закривають Toyota Hilux (136 420 проданих авто, +0,5%) і Toyota Camry (136 233 одиниць, +0,5%).

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