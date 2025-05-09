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Марина Терюханова, редакторка стрічки

Як подати уточнюючу декларацію ФОП 3 групи: покрокова інструкція

як подати уточнюючу декларацію ФОП 3 група
Фото: Pixabay

Уточнююча декларація – це документ, який подається фізичною особою – підприємцем (ФОП) з метою внесення змін до раніше поданої декларації.

Факти ICTV дізнавалися, як подати уточнюючу декларацію ФОП 3 групи. 

Причини подання уточнюючої декларації для ФОП 3 групи 

Це може бути необхідно з різних причин: 

Зараз дивляться
  • Якщо під час перевірки раніше поданої декларації виявлено неточності у зазначених сумах або інші помилки, які впливають на розрахунок податкових зобов’язань, ФОП зобов’язаний подати уточнюючу декларацію. 
  • Якщо після подання декларації відбулися зміни в обставинах, які впливають на розрахунок податку (наприклад, змінилась ставка єдиного податку, виявлено додаткові доходи або витрати), необхідно подати уточнюючу декларацію. 

Як заповнити уточнюючу декларацію 3 групі 

Щоб виправити помилку, можна скористатися двома методами: 

  1. Подати нову звітну декларацію, але це можливо, лише якщо звітний період, коли припустились помилки, ще не закінчився.  
  2. Якщо ж звітний період вже закінчився, в такому разі виправити помилку можна, подавши уточнюючу декларацію.  

Алгоритм подання уточнюючої декларації: 

  • Потрібно створити декларацію, натиснувши стан Уточнюючий документ, та обрати той період, коли потрібно вносити правки.
  • Якщо ця помилка спричинила внесення хибних даних у наступні декларації, їх також доведеться виправляти окремо. Після цього потрібно вказати правильні суми та заповнити всі необхідні колонки. 
  • Потрібно заповнити четвертий розділ, а у рядку 15 вказати суму декларації, в якій припустились помилки, тобто внести неправильну суму.  
  • У 16 рядку вказується сума з уточнюючої декларації, тобто виправлена.  
  • У 17 та 18 рядок вносяться дані залежно від того, збільшилася чи зменшилася сума єдиного податку, тобто потрібно розрахувати різницю.
  • Збільшення потрібно внести у рядок 17.  
  • Якщо ж сума єдиного податку зменшилася, то потрібно внести правки у рядок 18. 
  • У 19 рядок вносяться правки, якщо людина самостійно виявила факт заниження податкового зобов’язання, тобто якщо виникла недоплата податку.  

Як це працює на практиці  

До прикладу, сума єдиного податку становить 950 грн, але у попередню декларації внесли суму 50 грн податку, тобто не доплатили 900 грн. Потрібно розрахувати цю різницю та внести її в уточнюючу декларацію.

У цьому випадку ми не доплатили, тому потрібно вносити правки у рядок 17, тобто за недоплату податку. На період воєнного стану сплачувати штраф за виправлення помилок не потрібно.

як подати уточнюючу декларацію ФОП 3 група

Скрин з декларації: Приклад подання уточнюючої декларації ФОП 3 група

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