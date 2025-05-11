Вартість навчання у вишах на контракті підвищиться з 38 до 50 тис. грн на рік — МОН

У Міністерстві освіти і науки заявили, що вартість навчання у вищих навчальних закладах уже цього року сягатиме близько 50 тис. грн. Таку заяву зробив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький.

Вартість навчання на контракті

За даними представника МОН, минулого року вартість навчання на контракті в середньому становила 35-38 тис. грн на рік. Однак уже цього року очікується, що вартість навчання сягатиме 50 тис. гривень. Приблизно стільки ж держава витрачає на навчання студентів бюджетної форми.

– Ми дуже часто говоримо про низькі зарплати наших вчителів, але маємо розуміти, що зарплати викладачів вищої школи також низькі. А зарплата викладача напряму залежить від кількості студентів, які заходять у вищі навчальні заклади, і від вартості їхнього навчання, – пояснив Вінницький.

Компенсація за рахунок грантів

За словами заступника міністра освіти і науки, у відомстві усвідомлюють, що така сума може бути занадто обтяжливою для багатьох українців. Тому держава компенсуватиме частину за рахунок грантової програми.

Зараз дивляться

– Якщо раніше контрактник самостійно платив за контракт, наприклад, 38 тис. грн, то зараз за підвищеної вартості він платитиме 35 тис., а ще 15-16 тис. отримає у формі гранту. У такому разі і вартість навчання збільшується, і держава підтримує сильних абітурієнтів, – додав Михайло Вінницький.

Джерело : Дзеркало тижня

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