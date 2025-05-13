Прострочений паспорт громадянина України: коли документ вважається недійсним та який передбачено штраф
В Україні при досягненні 25 і 45 років у паспорт у формі книжечки потрібно вклеювати нові фотокартки, які відповідатимуть вашому віку. Ця норма є обов’язковою.
Якщо ж ви впродовж місяця після свого дня народження не змінили фотографію у паспорті, тоді вам доведеться міняти паспорт-книжечку на ID-картку. Про це повідомляють у Державній міграційній службі України.
Факти ICTV розбиралися, що робити у разі закінчення терміну дії паспорта та який штраф доведеться сплатити.
Закінчився термін дії паспорта під час війни
Як повідомляє Держміграційна служба України, якщо під час війни строк дії ID-картки закінчився або у паспорт-книжечку не вклеєно нову фотокартку, такий паспорт є дійсним на весь час воєнного стану і ще протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування.
Ця норма є актуальною для тих, хто, наприклад, виїхав за кордон та поки не має змоги обміняти паспорт чи вклеїти нову фотографію.
Якщо ви проживаєте на неокупованих територіях України й вам нічого не заважає прийти до сервісного центру Державної міграційної служби для заміни паспорта, то це варто зробити.
Коли потрібно міняти паспорт-книжечку
Термін дії паперового паспорта не обмежується. Проте прострочення паспорта настає за таких умов:
- зміни інформації, внесеної до паспорта (укладення шлюбу, зміна прізвища);
- виявлення помилки в інформації у паспорті;
- пошкодження паспорта;
- якщо особа, яка досягла 25 чи 45 років, не звернулася у визначений термін (не пізніше як за місяць після досягнення відповідного віку) для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток.
У вищезазначених випадках паспорт-книжечку вам обміняють на ID-карту.
Щодо паспортів-книжечок, то законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року. Однак зараз законодавством передбачено обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника.
Який штраф за прострочений паспорт
Згідно зі ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, недійсність паспорта тягне за собою попередження, а у разі повторного порушення протягом року ― штраф від 17 до 51 грн.
Важливо зауважити, що паспорт, у який не вклеїли необхідну фотографію, вважається недійсним.
Чим загрожує прострочення паспорта
Прострочений паспорт є недійсним, тому ви не зможете:
- укласти шлюб;
- оформити фінансові та нотаріальні документи – оформити позику, вступити у спадщину, відкрити рахунок у банку.
Скільки дійсні паперовий, закордонний паспорт та ID-картка
Вище ми зазначали, що паспорт у формі книжечки не має терміну дії.
Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 4 роки. Особам, яким виповнилося 18 років, ID-картка видається зі строком дії 10 років.
Закордонний паспорт оформлюється дітям від народження строком на 4 роки; від 16 років – строком на 10 років.