Що ви знаєте про депортацію кримських татар – ТЕСТ

У неділю, 18 травня, в Україні – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме в цей день у 1944 році розпочалася спеціальна операція з депортації усіх кримських татар з півострова.

Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення, руйнування історичної пам’яті та втрати батьківщини десятків тисяч кримських татар.

Лише за три дні, 18-20 травня 1944 року, під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 особи татарського походження.

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Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.

Тільки під час депортації та у перші роки життя на нових місцях загинуло 35,3 тис. кримських татар (19,6% від усієї кількості депортованих).

За весь період Другої світової війни радянська влада примусово депортувала представників 61 народу.

Повністю були депортовані кримські татари, інгуші, чеченці, німці, карачаївці, калмики й балкарці.

І хоч в радянських документах використовувався штучний термін “перевезення”, депортація кримських татар має усі ознаки геноциду.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре відомі вам події, пов’язані із депортацією кримських татар.

Депортація кримських татар

Трагічна дата 18 травня щороку нагадує про одну із жахливих сторінок історії Радянського Союзу.

Лише за офіційними даними, з Кримського півострова було примусово вивезено понад 191 тис. татар. У дорозі під час депортації загинуло щонайменше 7 889 кримських татар.

Є інформація, що у дні депортації та у наступні півтора року загинуло 46,2% населення, майже кожен другий татарин.

Детальніше про депортацію кримських татар у 1944 році ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.

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