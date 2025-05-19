Ветерани з інвалідністю з Києва отримають допомогу на переобладнання житла

Київ частково компенсуватиме витрати на переобладнання квартир для людей з інвалідністю I і II групи – до 500 тис. грн. На допомогу можуть розраховувати ветерани з ампутацією або з числа маломобільних груп, зокрема тих, хто пересувається на колісному кріслі, і чиє житло потребує адаптації. Про це повідомила голова КМВА Марина Хонда.

Забезпечити базові потреби

– Йдеться про розширення дверних прорізів, заміну дверей, зняття порогів, облаштування доступного санвузла тощо. Такі зміни просто необхідні, адже без них людина не зможе комфортно пересуватися оселею та забезпечити базові потреби, – зазначила Марина Хонда.

Вона додала, що держава поки що не надає на це кошти. Тож за ініціативи мера Києва Віталія Кличка розробили відповідні зміни до міської цільової програми “Підтримка киян-Захисників та Захисниць України”.

Інші види допомоги

У КМВА нагадали, що Київ збільшив щорічну одноразову матеріальну допомогу для киян-ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи. Тепер виплати становитимуть 30 і 40 тис. грн відповідно.

Зараз дивляться

Також столиця компенсує витрати за придбаний автомобіль киянам, які отримали інвалідність I або II групи через ампутацію кінцівки або її частини після 24 лютого 2022 року.

Розмір компенсації становить 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, на сьогодні це 545 040 грн. За перші чотири місяці 2025 року вже 13 осіб скористалися компенсацією, що становить 100% заявок.

Додатково Київ частково компенсує переобладнання автомобілів ветеранам війни з інвалідністю в розмірі до 100 тис. грн.

Джерело: КМВА

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