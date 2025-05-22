У Німеччині шкільні літні канікули розпочинаються в різні дати залежно від федеральної землі.

Коли починаються літні канікули у Німеччині

Щоб уникнути перевантаження транспортної інфраструктури та туристичних місць, а також рівномірно розподілити відпустки батьків, канікули в 16 федеральних землях Німеччини розпочинаються в різні дні. Як правило, їхні дати адаптовані до місцевих потреб кожного регіону.

Дати літніх канікул у Німеччині 2025 року за федеральними землями:

  • Баден-Вюртемберг — 31 липня — 13 вересня;
  • Баварія — 01 серпня — 15 вересня;
  • Берлін — 24 липня — 06 вересня;
  • Бранденбург — 24 липня — 06 вересня;
  • Бремен — 03 липня — 13 серпня;
  • Гамбург — 24 липня — 03 вересня;
  • Гессен — 07 липня — 15 серпня;
  • Мекленбург-Передня Померанія — 28 липня — 06 вересня;
  • Нижня Саксонія — 03 липня — 13 серпня;
  • Північний Рейн-Вестфалія — 14 липня — 26 серпня;
  • Рейнланд-Пфальц — 07 липня — 15 серпня;
  • Саар — 07 липня — 14 серпня;
  • Саксонія — 28 червня — 08 серпня;
  • Саксонія-Ангальт — 28 червня — 08 серпня;
  • Шлезвіг-Гольштейн — 28 липня — 06 вересня;
  • Тюрингія — 28 червня — 08 серпня.

Таким чином, шкільні літні канікули в Німеччині найраніше починаються 28 червня, а завершуються найпізніше 15 вересня. Тривалість літніх канікул у більшості земель становить приблизно шість тижнів.

