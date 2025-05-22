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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Майже пів сотні дітей повідомили про спроби вербування РФ через соцмережі – Нацполіція

Майже 50 дітей в Україні росіяне намагалися завербувати
Фото: Pexels

Спецслужби РФ намагаються вербувати неповнолітніх українців. Близько пів сотні дітей повідомили правоохоронним органам про спроби вербування з боку росіян.

Начальник ювенальної поліції України Василь Богдан зазначив, що наразі спостерігається зростання кількості таких звернень.

Полюють на дітей

Майже 50 дітей звернулися до Нацполіції, повідомляючи про контакти з невідомими особами через месенджери та соцмережі.

Зараз дивляться

Використовуючи фейкові акаунти, представники російських спецслужб зв’язуються з дітьми та пропонують винагороду за виконання легкої роботи, наприклад, збирати інформацію або забрати пакунок в одному місці та віднести в інше.

Крім того, пропагандисти агітують дітей підпалювати автомобілі та військові об’єкти чи державні будівлі.

Наразі ювенальна поліція спільно з СБУ проводить кампанію для підвищення правової обізнаності серед школярів, як-от лекції та відкриті уроки.

Окрема увага приділяється батькам та педагогам, які пояснюють, як розпізнати ознаки вербування та як діяти в таких ситуаціях.

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Джерело: Нацполіція
Нацполіція, Пропаганда Росії, соцмережі
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