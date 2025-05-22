Майже пів сотні дітей повідомили про спроби вербування РФ через соцмережі – Нацполіція
Спецслужби РФ намагаються вербувати неповнолітніх українців. Близько пів сотні дітей повідомили правоохоронним органам про спроби вербування з боку росіян.
Начальник ювенальної поліції України Василь Богдан зазначив, що наразі спостерігається зростання кількості таких звернень.
Полюють на дітей
Майже 50 дітей звернулися до Нацполіції, повідомляючи про контакти з невідомими особами через месенджери та соцмережі.
Використовуючи фейкові акаунти, представники російських спецслужб зв’язуються з дітьми та пропонують винагороду за виконання легкої роботи, наприклад, збирати інформацію або забрати пакунок в одному місці та віднести в інше.
Крім того, пропагандисти агітують дітей підпалювати автомобілі та військові об’єкти чи державні будівлі.
Наразі ювенальна поліція спільно з СБУ проводить кампанію для підвищення правової обізнаності серед школярів, як-от лекції та відкриті уроки.
Окрема увага приділяється батькам та педагогам, які пояснюють, як розпізнати ознаки вербування та як діяти в таких ситуаціях.