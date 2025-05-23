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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Понад 170 громадян РФ володіли землею під Києвом: їхні ділянки повернули Україні

дача, СБУ Київ, ділянки
Фото: Pixabay

Служба безпеки України повернула у державну власність майже 100 га землі на Київщині, які належали 176 громадянам РФ.

Перевірка держкадастру

В результаті комплексних заходів фахівці служби безпеки виявили земельні ділянки, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

– Згідно з чинним законодавством України, лише громадяни нашої країни мають право володіти сільгоспземлею, водночас іноземці – ні, – повідомляє СБУ.

Тому агроугіддя, що належать іноземним громадянам, протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру.

Зараз дивляться

Оскільки цього не було зроблено відповідними органами, Служба безпеки спільно з прокуратурою вжила заходів щодо припинення прав власності громадян РФ на виявлені ділянки.

Наразі конфісковані ділянки передані на облік управління Держгеокадастру.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

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Джерело: СБУ
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