Понад 170 громадян РФ володіли землею під Києвом: їхні ділянки повернули Україні
Служба безпеки України повернула у державну власність майже 100 га землі на Київщині, які належали 176 громадянам РФ.
Перевірка держкадастру
В результаті комплексних заходів фахівці служби безпеки виявили земельні ділянки, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.
– Згідно з чинним законодавством України, лише громадяни нашої країни мають право володіти сільгоспземлею, водночас іноземці – ні, – повідомляє СБУ.
Тому агроугіддя, що належать іноземним громадянам, протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру.
Оскільки цього не було зроблено відповідними органами, Служба безпеки спільно з прокуратурою вжила заходів щодо припинення прав власності громадян РФ на виявлені ділянки.
Наразі конфісковані ділянки передані на облік управління Держгеокадастру.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.