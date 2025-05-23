Шкільні літні канікули у Польщі 2025: коли починаються та скільки тривають

Літні канікули — найбажаніший час для всіх школярів.

Коли розпочинаються літні канікули у Польщі та скільки вони тривають у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яка дата початку літніх канікул у Польщі у 2025 році

Згідно з Постановою Міністерства національної освіти Польщі від 11 серпня 2017 року, щодо організації навчального року (збірник законів за 2023 рік, ст. 1211, § 2 розділ 1) навчальний рік у більшості школярів завершується 27 червня (п’ятниця) 2025 року. Ця дата є однаковою для всіх типів державних шкіл, незалежно від воєводства.

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Літні канікули у школах Польщі у 2025 році стартують з 28 червня, що припадає на суботу, а самі канікули тривають до 31 серпня.

Як проходять шкільні літні канікули у Польщі

Учні старших класів після 27 червня не йдуть на канікули, адже цього місяця в них проходять іспити (egzamin maturalny).

Молодші діти не продовжують навчання, проте в перший літній місяць у школі для них можуть організовуватись різноманітні факультативні заняття. Також вони відвідують театри, музеї, виставки, ходять у походи тощо. Програма досить різноманітна, адже головне завдання у школах Польщі — всебічний розвиток дитини.

У Польщі тривалість літнього відпочинку школярів становить приблизно 2 місяці, тобто 65 днів.

Навчання традиційно поновлюється 1 вересня. У 2025 році 1 вересня — понеділок.

Коли розпочинаються літні та інші канікули у Польщі можна переглянути у документі:

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