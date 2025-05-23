З 24 до 27 травня частина водійських онлайн-сервісів у Дії будуть недоступні. Про це повідомили співробітники технічної команди мобільного застосунку.

Тимчасово поза доступом

З суботи, 24 травня, частина водійських послуг у Дії буде тимчасово недоступна, а саме:

заміна водійського посвідчення;

перереєстрація авто;

шеринг авто.

Причина

Як повідомили в сервісі, тимчасова недоступність пов’язана з проведенням технічних робіт з двома електронними реєстрами – Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Зараз дивляться

Уже в середу, 28 травня, знову зможете скористатися улюбленими сервісами в кілька кліків.

Нагадаємо, що через портал Дія можна замовити довідку про несудимість, яка може бути необхідна в різних життєвих ситуаціях.

Зокрема, її можуть запросити: під час оформлення на роботу, для оформлення закордонної візи, громадянства, для всиновлення чи встановлення опіки, участі в тендері, під час оформлення чи оновлення документів тощо.

Однак для поновлення військово-облікових документів і взяття на військовий облік цей документ не потрібен.

Джерело: Дія

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