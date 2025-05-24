Право, економіка, туризм: навчання на популярних спеціальностях здорожчає

У 2025 році навчання на деяких затребуваних спеціальностях у закладах вищої освіти України здорожчає. Зміни торкнуться таких напрямів, як право, економіка, менеджмент, туризм і журналістика.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Навчання на популярних спеціальностях подорожчає

Саме для цих спеціальностей уряд вирішив встановити вартість контрактної форми навчання на рівні фактичної собівартості підготовки одного бюджетного студента.

Зараз дивляться

Винницький пояснив, що, незважаючи на стійкий інтерес абітурієнтів до цих спеціальностей, ринок праці вже надмірно заповнений випускниками з цих напрямків.

Лише за 2024 рік на спеціальність право вступило понад 5 700 осіб, з яких лише 738 отримали місце за державним замовленням. Решта – навчались за контрактом.

– Ми всім комунікуємо: ринок праці в цих спеціальностях переповнений. Якщо хочете – вчіться, але це буде дорого, – наголосив Винницький.

Уперше для 16 найпопулярніших фахових напрямів – права, економіки, менеджменту, туризму та журналістики тощо – запроваджується індикативна собівартість. Це означає, що контрактна вартість навчання дорівнюватиме тій сумі, яку держава витрачає на підготовку одного студента на бюджеті.

Таке нововведення має на меті виправити ситуацію, коли студенти з нижчими балами потрапляють на контракт і, фактично, отримують непряму фінансову підтримку з боку держави.

Затребувані спеціальності будуть доступними

Натомість затребувані на ринку праці спеціальності залишаються доступнішими. Наприклад, за напрямом агрономія річна вартість навчання за контрактом становить близько 30-35 тис. грн, у той час як держава виділяє до 60 тис. грн на одного студента за тією ж спеціальністю.

– Це шанс, що хтось, хто хотів бути економістом, обере агрономію – дешевше й більше шансів працювати за фахом, – зазначив Винницький.

Нагадаємо, вступна кампанія цього року розпочнеться 1 липня. Абітурієнти бакалаврату подаватимуть результати НМТ, де прохідний бал має бути не меншим за 100.

Для магістратури – обов’язковими залишаються ЄВІ та ЄФВВ. Прийом заяв на бюджет триватиме до 1 серпня, результати будуть опрелюднені 6 серпня.

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