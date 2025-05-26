Коригував удари по Миколаївщині: СБУ затримала інформатора спецслужб РФ

Служба безпеки України затримала коригувальника повітряних атак РФ по Миколаївській області. За матеріалами справи, фігурантом виявився 57-річний місцевий житель, колишній працівник меблевої фабрики.

– Основним завданням агента був пошук і передача координат блокпостів та інших місць зосередження українських захисників, а також розвідка локального летовища: наявність там літаків, військових і техніки, – йдеться в повідомленні.

Під виглядом побутових поїздок

Щоб зібрати цю інформацію, фігурант об’їжджав місцевість нібито в побутових справах.

Зібрані дані він надсилав у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом Кудлатий), який переховується в Донецьку і працює на ФСБ і військову розвідку РФ. Потім Лебедєв пересилав цю інформацію своїм кураторам.

Зараз дивляться

У СБУ нагадали, що з початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 30 учасників інформаторів Лохматого. Більшість із них уже отримали тюремні терміни.

До 12 років позбавлення волі

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про напрямок, переміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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