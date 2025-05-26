Соціолог розповів, чим українці готові пожертвувати заради настання миру

Директор Соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович розповів, чим українці готові пожертвувати заради закінчення війни і що мають на увазі під словом “перемога”.

Розвалити Росію і спалити Кремль

– Усі українці розуміють, що таке перемога – це повернення всіх окупованих територій, розвал Росії та знищення Кремля. Це покарання і репарації. Це воювати, розвалити Росію і спалити Кремль, – сказав експерт.

Соціолог наголосив, що українці прагнуть справедливості, оскільки в них не просто забрали території, а вбивали і знущалися над людьми.

– Ми отримали багато травм, фізичних і моральних. Тому покарання злочинця точно має бути, – зазначив соціолог.

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Жертви заради миру

Крім того, Антипович сказав, що соціологи розуміють, чим готовий українець пожертвувати задля того, щоб закінчилася війна.

– Напевно, брендом НАТО, тому що допомогу нам надавали окремі країни, а не НАТО загалом. Нам допомагали політики, але не НАТО загалом. Тому брендом НАТО українець, швидше, готовий пожертвувати, – висловив думку соціолог.

А ось європейським майбутнім, тобто вступом до Євросоюзу, українці пожертвувати не готові, додав Антипович.

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