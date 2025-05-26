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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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У Дії зʼявиться ШІ-асистент: як це допоможе українцям

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Фото: Unsplash

Уже в червні на порталі державних послуг з’явиться новий функціонал — асистент на основі штучного інтелекту.

Про це в ефірі телемарафону Єдині Новини розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Швидко і просто: як працюватиме ШІ

Українці зможуть отримувати довідки, інформацію про послуги чи пораду швидше, простіше та без черг — просто описавши ситуацію, яка їх цікавить.

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Наприклад, якщо народилася дитина, помічник одразу порадить, як оформити свідоцтво про народження чи інший документ, отримати пакунок малюка або виплати.

За словами Федорова, це буде доступно вже з червня, згодом функціонал розширять.

У майбутньому цифровий помічник зможе знаходити найближчий ЦНАП, спілкуватися голосом, відправляти довідки автоматично, працювати цілодобово, 24/7, без свят і вихідних.

До речі, наразі ШІ тестують не лише для допомоги людям, а й для аналітики всередині урядових команд.

Алгоритм обробляє запити громадян, формує аналітичні довідки, додає завдання до календаря чи робочого плану.

Крім того, за словами Федорова, ШІ також активно використовують військові — для розвідки, аналізу супутникових знімків, прогнозування загроз.

Це ще один приклад того, як технології допомагають Україні триматися та перемагати на всіх фронтах — і реальному, і цифровому.

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Джерело: Єдині новини

Дія, Михайло Федоров, Мобільний додаток, телемарафон
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