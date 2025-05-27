Коригував удари РФ: у військовій частині на Кіровоградщині викрили “крота” ФСБ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України затримала агента ФСБ серед військових.

– Ворожим поплічником виявився 32-річний водій-електрик військової частини в Кіровоградській області, який коригував повітряні атаки РФ по центральному регіону України, – йдеться у повідомленні.

Збирав координати шпиталів

Як встановило розслідування, зрадник збирав координати шпиталів Сил оборони та інших медустанов, де проходили лікування українські воїни.

Крім цього, він “зливав” у ФСБ маршрути руху підрозділів його військової частини у напрямку фронту, а також види їхнього озброєння.

Зараз дивляться

Військова контррозвідка СБУ зірвала плани зрадника та затримала його “на гарячому”, коли він проводив візуальну розвідку біля військового об’єкта. На місці події вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Антиукраїнські коментарі

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів як автор антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Під час вербування російська спецслужба пообіцяла йому гроші, яких він так і не отримав.

Натомість слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.