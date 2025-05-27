Україна переходить на новий стандарт напруги електромереж: що буде з платіжками
З 1 липня 2025 року в Україні офіційно зміниться стандарт напруги електромережі — 230 вольт замість 220.
Це передбачено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Перехід до нових параметрів — ще один крок до євроінтеграції України.
Перехід на 230 вольт за стандартом ЄС
Новий стандарт відповідає європейським нормам, зокрема параметрам якості електропостачання, які вже давно діють у країнах ЄС.
Встановлюються чіткі межі допустимого відхилення — від 207 до 253 В (±10% від номіналу), що має забезпечити стабільнішу роботу електромережі.
У Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зазначають, що перехід на 230 В покращить якість енергопостачання, зменшить ризик поломок побутової техніки, знизить потребу у стабілізаторах та підвищить енергоефективність.
Сучасна техніка вже виробляється відповідно до стандартів ЄС, тому зміна не повинна негативно вплинути на її роботу.
У компанії ДТЕК запевнили, що зміна стандарту не відіб’ється на рахунках споживачів — у платіжках нічого не зміниться, оскільки українці сплачують за спожиту електроенергію у кіловат-годинах, а не за напругу в мережі.
— Напруга — це просто тиск у системі, а не кількість електрики, — пояснили у пресслужбі ДТЕК.