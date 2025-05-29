Депортація українців з Польщі: кому загрожує
Українців з Польщі можуть депортувати переважно за порушення міграційного законодавства або інші серйозні порушення закону. Попри війну в Україні, такі випадки не виключені, хоча й розглядаються окремо з урахуванням гуманітарних обставин.
Факти ICTV дізнавалися, за що можуть депортувати з Польщі в Україну.
Підстави для депортації українців з Польщі у 2025 році
Основні підстави для депортації з Польщі:
- Незаконне працевлаштування, наприклад, за наявності студентської візи;
- Відкриття бізнесу без офіційної реєстрації;
- Ухилення від сплати податків;
- Перебування в країні понад дозволений термін;
- Керування транспортом у нетверезому стані;
- Судимість або відкриті кримінальні справи;
- Використання підроблених документів;
- Подання неправдивої інформації до державних органів;
- Занесення до списку осіб, небажаних на території Польщі;
- Приналежність до терористичних угруповань або діяльність, що загрожує нацбезпеці;
- Порушення громадського порядку.
Також депортація можлива у випадку відмови в наданні статусу захисту або біженця, якщо особа не залишає територію Польщі добровільно.
Кого можуть депортувати з Польщі у 2025 році під час війни в Україні
Польські та європейські органи з обережністю підходять до депортацій у період війни. У випадках, коли українці порушують закон, їх справи розглядаються індивідуально. ЄС не має права повертати біженців у країну, де тривають бойові дії, без ретельного аналізу обставин, таких як:
- Причини депортації;
- Належність до вразливих категорій (пенсіонери, люди з інвалідністю тощо);
- Ситуація в регіоні України, звідки прибув мігрант.
Як відбувається депортація
Процедура не є миттєвою. Людині спочатку пропонують добровільно покинути Польщу упродовж 15–30 днів. Якщо цього не зроблено, правоохоронці можуть примусово супроводити її до кордону. У випадках, коли особа становить загрозу безпеці або може втекти, депортація відбувається негайно — без жодного строку для добровільного виїзду.
Окрім самої депортації, накладається заборона на в’їзд до Польщі, яка може тривати від шести місяців до п’яти років — залежно від характеру порушення.
Слід усвідомлювати, що кожна особа, яка отримала рішення про депортацію, має право його оскаржити в судовому порядку. Найкраще робити це без зволікань, ще перебуваючи на території Польщі, протягом 14 днів з моменту отримання повідомлення.
Для цього потрібно звернутися до відповідного Ужонду, який видав рішення, та подати заяву про оскарження. Зазвичай, на період розгляду апеляції особа має право легально залишатися в країні.
Джерело: Урядовий сайт Республіки Польща