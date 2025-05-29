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Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Депортація українців з Польщі: кому загрожує

депортація українців з Польщі
Фото: Pixabay

Українців з Польщі можуть депортувати переважно за порушення міграційного законодавства або інші серйозні порушення закону. Попри війну в Україні, такі випадки не виключені, хоча й розглядаються окремо з урахуванням гуманітарних обставин. 

Факти ICTV дізнавалися, за що можуть депортувати з Польщі в Україну. 

Підстави для депортації українців з Польщі у 2025 році 

Основні підстави для депортації з Польщі: 

Зараз дивляться
  • Незаконне працевлаштування, наприклад, за наявності студентської візи; 
  • Відкриття бізнесу без офіційної реєстрації; 
  • Ухилення від сплати податків; 
  • Перебування в країні понад дозволений термін; 
  • Керування транспортом у нетверезому стані; 
  • Судимість або відкриті кримінальні справи; 
  • Використання підроблених документів; 
  • Подання неправдивої інформації до державних органів; 
  • Занесення до списку осіб, небажаних на території Польщі; 
  • Приналежність до терористичних угруповань або діяльність, що загрожує нацбезпеці; 
  • Порушення громадського порядку. 

Також депортація можлива у випадку відмови в наданні статусу захисту або біженця, якщо особа не залишає територію Польщі добровільно. 

Кого можуть депортувати з Польщі у 2025 році під час війни в Україні 

Польські та європейські органи з обережністю підходять до депортацій у період війни. У випадках, коли українці порушують закон, їх справи розглядаються індивідуально. ЄС не має права повертати біженців у країну, де тривають бойові дії, без ретельного аналізу обставин, таких як: 

  • Причини депортації; 
  • Належність до вразливих категорій (пенсіонери, люди з інвалідністю тощо); 
  • Ситуація в регіоні України, звідки прибув мігрант. 

Як відбувається депортація 

Процедура не є миттєвою. Людині спочатку пропонують добровільно покинути Польщу упродовж 15–30 днів. Якщо цього не зроблено, правоохоронці можуть примусово супроводити її до кордону. У випадках, коли особа становить загрозу безпеці або може втекти, депортація відбувається негайно — без жодного строку для добровільного виїзду. 

Окрім самої депортації, накладається заборона на в’їзд до Польщі, яка може тривати від шести місяців до п’яти років — залежно від характеру порушення. 

Слід усвідомлювати, що кожна особа, яка отримала рішення про депортацію, має право його оскаржити в судовому порядку. Найкраще робити це без зволікань, ще перебуваючи на території Польщі, протягом 14 днів з моменту отримання повідомлення. 

Для цього потрібно звернутися до відповідного Ужонду, який видав рішення, та подати заяву про оскарження. Зазвичай, на період розгляду апеляції особа має право легально залишатися в країні. 

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Джерело: Урядовий сайт Республіки Польща

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