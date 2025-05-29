ДПС попередила про фейкові листи від імені податкової
У Державній податковій службі України фіксують нову хвилю масового поширення фейкових електронних листів нібито від імені головного податкового відомства країни.
– За останній тиждень це вже друга така хвиля. Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів. Підкреслюємо! ДПС не має стосунку до такої розсилки, – йдеться в повідомленні.
Шкідливе ПЗ
Як пояснили в ДПС, вкладення в листах містять шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається програмне забезпечення, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам.
У відомстві нагадали, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково повинні містити доменне ім’я “tax.gov.ua” після символу “@”.
У ДПС рекомендують не відкривати вкладення в підозрілих повідомленнях. Є сумніви щодо походження листа – звертайтеся безпосередньо до податкової.
Фейкові листи від Ощадбанку
Нагадаємо, що голова правління Ощадбанку Сергій Наумов попередив українців про чергову шахрайську схему з фейковими електронними листами.
За словами Наумова, деякі українці отримують e-mail-повідомлення на адресу електронної пошти: <ledger@wallet.thebeautybarnepal.com>.
Починаються шахрайські електронні листи так: Потрібна додаткова інформація. З міркувань безпеки ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису.
Наумов підкреслив, що такі листи, звичайно, розсилає не команда Ощадбанку. Їх розсилає команда злочинців.