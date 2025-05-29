Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

ДПС попередила про фейкові листи від імені податкової

фейкові листи від Ощадбанку
Фото: Depositphotos

У Державній податковій службі України фіксують нову хвилю масового поширення фейкових електронних листів нібито від імені головного податкового відомства країни.

– За останній тиждень це вже друга така хвиля. Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів. Підкреслюємо! ДПС не має стосунку до такої розсилки, – йдеться в повідомленні.

Шкідливе ПЗ

Як пояснили в ДПС, вкладення в листах містять шкідливе програмне забезпечення, яке активується після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається програмне забезпечення, яке надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам.

У відомстві нагадали, що всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково повинні містити доменне ім’я “tax.gov.ua” після символу “@”.

Зараз дивляться

У ДПС рекомендують не відкривати вкладення в підозрілих повідомленнях. Є сумніви щодо походження листа – звертайтеся безпосередньо до податкової.

Фейкові листи від Ощадбанку

Нагадаємо, що голова правління Ощадбанку Сергій Наумов попередив українців про чергову шахрайську схему з фейковими електронними листами.

За словами Наумова, деякі українці отримують e-mail-повідомлення на адресу електронної пошти: <ledger@wallet.thebeautybarnepal.com>.

Починаються шахрайські електронні листи так: Потрібна додаткова інформація. З міркувань безпеки ми тимчасово обмежили деякі функції вашого облікового запису.

Наумов підкреслив, що такі листи, звичайно, розсилає не команда Ощадбанку. Їх розсилає команда злочинців.

Читайте також
ДБР виявило у екскерівника податкової Одещини елітні авто на 5 млн грн
Обшук ДБР

Податки, Фейк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь