Лише 28% вчителів України можуть визначити, що таке булінг — опитування

Попри поширення інформації щодо цькування в українських школах, більшість педагогів не фіксують булінг у своїх класах, лише 28% вчителів можуть точно визначити, що таке булінг.

Про це свідчать результати опитування аспірантки Інституту соціальної та політичної психології Анастасії Мельниченко.

Булінг: ключові висновки

Протягом 2023–2025 років було проведено дві хвилі онлайн-опитувань учителів з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій.

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68,4% учителів не виявили цькування серед учнів від початку повномасштабного вторгнення. Лише 28% педагогів можуть чітко пояснити, що таке булінг.

У 2023 році 18,5% опитаних визнали булінг регулярним явищем у школі, у 2025 році ця цифра зросла до 20,6%.

Як реагують учителі на цькування

Найчастіше педагоги розмовляють з ініціатором конфлікту (36,6%), надають підтримку постраждалим учням (33,3%), направляють до шкільного психолога (30,6%).

Водночас до адміністрації школи, батьків чи поліції звертаються значно рідше. І навіть були випадки, коли учителі взагалі не вжили жодних заходів після виявлення булінгу.

Найбільшу активність у реагуванні на цькування продемонстрували педагоги молодого покоління від 18 до 24 років. Вони частіше проявляли ініціативу, втручались особисто й намагалися розв’язати конфлікти без зволікань.

Натомість учителі від 45 років використовували традиційні методи: зверталися до адміністрації школи, скликали комісії або діяли згідно з інструкціями.

Причини булінгу

Також опитування дало змогу з’ясувати, як самі педагоги пояснюють причини булінгу серед учнів. Найчастіше вони вказують на поведінкові особливості самих дітей — так вважає 51,1% респондентів.

Серед інших факторів, які, на думку вчителів, сприяють цькуванню:

складні життєві обставини – 20,8%;

зовнішність дитини – 18,6%;

світоглядні відмінності – 12,3%;

інвалідність або особливі освітні потреби – 7,8%.

Нагадаємо, що Міністерство освіти впровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу.

Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до вирішення проблеми керівництво школи або за потреби поліцію.

Джерело : Міносвіти

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