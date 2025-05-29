У Києві обвалився балкон із американцем, який знімав війну в Україні

У Подільському районі Києва стався нещасний випадок: громадянин США, який приїхав до України документувати війну, впав разом з балконом багатоквартирного будинку.

Небезпечна споруда

Причиною обвалу була застаріла конструкція будівлі, який роками залишалась поза увагою відповідальних служб.

— У той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через безвідповідальність! — йдеться в Instagram- дописі постраждалого.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію, та дав доручення новопризначеному голові Подільської районної державної адміністрації Володимиру Наконечному особисто взяти ситуацію під контроль, тримати зв’язок із постраждалим та організувати невідкладну інспекцію всіх фасадів будинку, а також інших потенційно небезпечних будівель у районі, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

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Наразі Крістофер Волтерс отримав необхідну медичну допомогу та продовжує працювати над новим фільмом.

Хто такий Крістофер Волтерс

Крістофер Волтерс розпочав свою кінематографічну кар’єру в сім років, а вже у десять років провів свій перший показ, а у дванадцять — заснував власну кінокомпанію.

Після закінчення школи Волтерс переїхав з Канади до Нью-Йорка, де працював оператором у рекламній індустрії.

Паралельно він зняв і змонтував понад десяток відео для відомих реп-виконавців, таких як Fifty Cent, Snoop Dogg і Dr. Dre.

За п’ятнадцять років своєї кар’єри Волтерс створив сотні рекламних роликів, а також ігрові та документальні фільми.

Зокрема “Комедія війни: сміх в Україні” про гастролі українських стендап-коміків у прифронтових зонах. Наразі живе в Києві.

Джерело і фото: Крістофер Волтерс

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