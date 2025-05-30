Наводив ракети на аеродроми ЗСУ: на Хмельниччині затримано агента ФСБ

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли серії повітряних атак РФ по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

– За результатами спецоперації в Хмельницькій області СБУ затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на Заході України, – йдеться в повідомленні.

Прокремлівський коментатор

Зловмисником виявився 53-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський коментатор на Telegram-каналах.

Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ в західних областях України та відстеження графіка бойових вильотів на аеродромах.

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За наявними даними, ворог планував використовувати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по вітчизняній військовій авіації.

Загрожує довічне ув’язнення

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили агента і крок за кроком задокументували його розвідувальну діяльність. Після проведення спецзаходів для забезпечення безпеки локацій Сил оборони зрадник був затриманий за місцем проживання.

Під час обшуку у нього вилучено телефон, на якому він накопичував інформацію і готував звіт для ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Джерело : СБУ

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