Пенсії з 1 червня: які зміни очікують на українців та хто отримає надбавки

Пенсії з 1 червня для більшості українців не зміняться, проте деякі категорії можуть отримати надбавки.

Отже, якими будуть пенсії з 1 червня 2025 року для певних категорій осіб та які ще зміни очікують українців під час зарахування страхового стажу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Пенсії з 1 червня 2025 року

Пенсії в Україні з 1 червня зростуть для тих пенсіонерів, яким виповнилось 70, 75 та 80 років. Вони доплату отримають автоматично, тож звертатися нікуди не потрібно.

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Надбавки до пенсії для осіб 70, 75 та 80 років будуть такими:

570 грн – кому виповнилося 80 років;

456 грн – кому від 75 до 79 років;

300 грн – для осіб віком 70-74 роки.

Головна умова, щоб отримати доплату – пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Пенсії з 1 червня: зміни

Для кількох категорій громадян, зокрема для ВПО та українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, Кабмін спростив механізм отримання пенсій. Так, вони зможуть це зробити у будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку, як це було до цього.

Обрати іншу фінансову установу можна як особисто у відділенні Пенсійного фонду України, так і онлайн через вебпортал ПФУ або ж безпосередньо у новому банку.

Пенсії з 1 червня: що зміниться

Українцям стане простіше зарахувати свій страховий стаж, одержаний за кордоном, повідомили у Мінсоцполітики.

– Завдяки ухваленому раніше закону та постанові, розробленій Мінсоцполітики, відтепер стаж, який українці набувають за кордоном, буде включено для визначення права на пенсію за віком в Україні, – йдеться у повідомленні.

Якщо раніше людина, пропрацювавши в Україні 25 років і ще 5 років – за кордоном, до відповідного рішення не мала б права на призначення пенсії за віком, то тепер вона зможе зарахувати ці 5 років страхового стажу за кордоном до свого стажу в Україні.

Отже, підбиваючи підсумки, якими будуть пенсії з 1 червня 2025 року, можна зауважити – що вони не зміняться для більшості категорій громадян, якщо не враховувати надбавки для людей 70, 75 та 80 років.

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