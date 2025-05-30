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Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
4 хв.

Погода на перший тиждень літа: дощі в західних областях і теплі дні в Києві

погода на тиждень
Фото: Факти ICTV

На початку червня українці можуть очікувати на відносно комфортні погодні умови у більшості регіонів. У деяких областях можливі короткочасні дощі.

Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Погода у червні

За словами синоптикині, у вихідні на сході, південному сході України ще можливі короткочасні дощі та грози.

Зараз дивляться

Проте більшість центральних і частково південних областей залишаться без опадів.

Температура вночі коливатиметься від +9 до +16°C, а вдень – у межах +20…+26°C.

На південному сході очікується дещо тепліше, а в Карпатах, навпаки, свіжо – вдень максимум до +20°C.

Якою буде погода наступного тижня

Наступного тижня в Україні переважатиме суха погода, однак на заході – зокрема у Житомирській і Вінницькій областях – у понеділок очікуються дощі та грози через новий атмосферний фронт.

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погода на тиждень

Фото: УНІАН

Опади матимуть короткочасний, локальний характер.

– Із 4–5 червня фронт може просунутися до південно-східних регіонів, але захід отримає перерву, – пояснила Птуха.

У Києві, за її словами, початок літа буде теплим і без опадів. Температура триматимуться в межах +20…+26°C вдень та +10…+16°C вночі — класична травнева погода.

Коли розпочнеться пляжний сезон

Щодо відкриття пляжного сезону, температура Чорного моря біля Одеси становить поки що лише +16…+17°C, що ще досить прохолодно для масового купання.

– Для більшості громадян це ще низька температура для купання. Тим паче температура повітря поки не дуже висока, – додала Птуха.

Найближчими днями погода не зазнає різких змін. Тепла повітряна маса із Західної Європи поступово витісняє прохолодну, що панувала раніше.

Пляжний сезон

Фото: УНІАН

У середині тижня синоптики прогнозують:

  • нічні температури: +12…+18°C;
  • денні: +19…+25°C (до +28°C на півдні, Закарпатті, Прикарпатті).

– Температурний діапазон вважається одним із найсприятливіших для організму. Середньомісячна температура у червні очікується на 1,5–2 градуси вище за норму, – зазначила Птуха.

Синоптикиня зауважила, така погода для початку червня є класичною.

Загалом перші дні літа будуть комфортними для життя та сільськогосподарської діяльності.

Ґрунт залишається зволоженим, посух не прогнозують.

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