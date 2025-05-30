У Києві викрито студента, який зливав ворогу локації військових об’єктів

У Києві засудили студента, який зливав ворогу дані про військові об’єкти.

Виконував завдання ворога

У столиці суд виніс вирок 21-річному студенту київського коледжу, якого визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київською міською прокуратурою було доведено, що юнак навмисно співпрацював із представниками держави-агресора.

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На виконання завдань ворога підозрюваний збирав дані:

про місця дислокації українських військових у Києві;

наслідки ворожих обстрілів по столиці;

діяльність оборонних підприємств, зокрема тих, що займаються виробництвом і ремонтом бойових дронів.

Для цього він випитував інформацію у знайомих та особисто оглядав місцевість, аби скласти детальні звіти.

Зібрані відомості — включно з фото, відео та координатами — передавалися куратору через месенджер.

Крым того, представникыв ФСБ цікавило усе, що стосується роботи Міністерства оборони України, 3-тя окремої штурмової бригади ЗСУ та інших військових частин і обєктів Києва.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Джерело: Київська міська прокуратура

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