У Києві викрито студента, який зливав ворогу локації військових об’єктів
У Києві засудили студента, який зливав ворогу дані про військові об’єкти.
Виконував завдання ворога
У столиці суд виніс вирок 21-річному студенту київського коледжу, якого визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Київською міською прокуратурою було доведено, що юнак навмисно співпрацював із представниками держави-агресора.
На виконання завдань ворога підозрюваний збирав дані:
- про місця дислокації українських військових у Києві;
- наслідки ворожих обстрілів по столиці;
- діяльність оборонних підприємств, зокрема тих, що займаються виробництвом і ремонтом бойових дронів.
Для цього він випитував інформацію у знайомих та особисто оглядав місцевість, аби скласти детальні звіти.
Зібрані відомості — включно з фото, відео та координатами — передавалися куратору через месенджер.
Крым того, представникыв ФСБ цікавило усе, що стосується роботи Міністерства оборони України, 3-тя окремої штурмової бригади ЗСУ та інших військових частин і обєктів Києва.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Джерело: Київська міська прокуратура