У Коростишеві на останній дзвоник діти приїхали на могили однокласників, яких вбила Росія

У місті Коростишів, що на Житомирщині, школярі приїхали на цвинтар до свого однокласника Романа Мартинюка та його молодших сестри й брата, які загинули внаслідок російського удару.

Про це повідомляє адміністрація Коростишівського ліцею № 1 на своїй сторінці у Facebook.

Останній дзвоник на кладовищі

Діти привезли на кладовище іграшки, листівки і навіть шматочки торта, бо вчора у Тамари мав бути день народження.

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— День останнього дзвоника, який мав би бути сповнений радості, обіймів, сліз щастя й прощання зі школою, перетворився на день тиші, скорботи й глибокого болю, — йдеться у дописі адміністрації ліцею.

Одинадцятикласники замість святкових фото й квітів після останнього уроку поїхали на кладовище — до свого однокласника Романа, а також його молодших братика і сестрички — Станіслава і Тамари, які загинули внаслідок нічної атаки,

Класна керівниця 11 класу провела для дітей останній дзвоник прямо на кладовищі — з глибоким трепетом, повагою і любов’ю.

— Сьогодні ми ще раз відчули, як війна краде не лише життя — вона краде дитинство, юність, свята, спогади, які мали б бути теплими… Світла памʼять Ромі, Тамарі та Станіславу, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Росія вночі 25 травня завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу, зокрема дев’яти балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, крилатих ракет Х-101, Калібр, Х-22, керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 298 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали батьки дітей. У подружжя залишились старші сини віком 24 та 26 років. Жертвами російської атаки стали 8-річний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман.

Фото: Ліцей №1 імені Густава Олізара

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