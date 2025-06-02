В Україні хочуть підвищити штрафи за відмову в пільговому проїзді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13331, що передбачає посилення адміністративної відповідальності за відмову у перевезенні громадян, які мають право на безплатний проїзд.

Ініціатором виступив народний депутат України IX скликання Олександр Лукашев.

Відповідальність для перевізників – що вказано в законопроєкті

Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Якщо документ ухвалять, водії або перевізники, які відмовляються перевозити пільговиків чи заважають їм скористатися правом на безплатний проїзд, сплачуватимуть штраф у 1 700–3 400 грн (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Зараз штраф за таке порушення становить 850 грн.

Передбачається також санкція за повторне порушення протягом року, але розмір штрафу залишиться у тих самих межах.

У пояснювальній записці зазначено, що законодавство України гарантує право на безплатний або пільговий проїзд для певних категорій громадян. Йдеться зокрема про осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій, пенсіонерів, дітей-сиріт. Однак на практиці трапляються численні випадки відмов у перевезенні навіть за наявності посвідчень і вільних місць.

Нагадаємо, що автор законопроєкту Олександр Лукашев був обраний до парламенту IX від нині забороненої партії ОПЗЖ. Згодом він увійшов до депутатської групи Відновлення України.

Раніше Факти ICTV писали, які види пільг передбачені для дітей учасників бойових дій, зокрема у сфері освіти.

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