Ошукали родини військових на 3 млн грн: на Дніпропетровщині викрито групу шахраїв
На Дніпропетровщині викрито шахраїв, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, що зникли безвісти чи потрапили в полон.
Пропонували “допомогу” за винагороду
Слідство встановило, що зловмисники полювали в соціальних мережах, розшукуючи оголошення про зниклих безвісти або полонених військовослужбовців ЗСУ.
Після того, як зв’язок з рідними було встановлено, за винагороду пропонували швидке та ефективне лікування, відновлення чи звільнення з полону.
Потерпілі здійснювали грошові перекази на банківські картки шахраїва. Наразі встановлено 14 родин з різних регіонів України, загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, гроші та банківські картки.
Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів шахрайства із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.
Досудове розслідування проводять слідчі Кам’янського райуправління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в області.