Ошукали родини військових на 3 млн грн: на Дніпропетровщині викрито групу шахраїв

На Дніпропетровщині викрито шахраїв, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, що зникли безвісти чи потрапили в полон.

Пропонували “допомогу” за винагороду

Слідство встановило, що зловмисники полювали в соціальних мережах, розшукуючи оголошення про зниклих безвісти або полонених військовослужбовців ЗСУ.

Після того, як зв’язок з рідними було встановлено, за винагороду пропонували швидке та ефективне лікування, відновлення чи звільнення з полону.

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Потерпілі здійснювали грошові перекази на банківські картки шахраїва. Наразі встановлено 14 родин з різних регіонів України, загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, гроші та банківські картки.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів шахрайства із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Кам’янського райуправління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Джерело : Офіс генпрокурора

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