В Армія+ з’явилися пʼять нових рапортів: що додали

В оновленій версії мобільного застосунку Армія+ з’явилися п’ять нових типів електронних рапортів. Вони охоплюють запити на документи, зміну фінансових реквізитів і оформлення відпустки.

Рапорти вже доступні у відповідних розділах застосунку для користувачів iOS та Android.

Які нові рапорти можна подати через Армія+

У розширеному переліку зазначено, що користувачі застосунку можуть відтепер подавати рапорт на документи для отримання статусу учасника бойових дій (УБД), рапорт на зміну реквізитів банківської картки та на зміну отримувача грошового забезпечення, рапорт на довідку про склад сім’ї та на відпустку для догляду за дитиною віком до 6 років.

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Кожен із рапортів супроводжується інфодовідкою – коротким і зрозумілим поясненням із переліком документів, які можуть знадобитися. Алгоритм подання максимально спрощений, а інтерфейс містить підказки на кожному кроці, запевняють в Міноборони.

– Продовжуємо давати захисникам і захисницям можливість закривати різні запити електронними рапортами швидко і зручно. Цього разу додали рапорт, завдяки якому можна отримати документи для набуття статусу УБД. Також рапорти, які розв’язують фінансові питання, наприклад зміну номера картки або отримувача грошей. Останнє – актуально для всіх, хто служить і фінансово допомагає своїм рідним, – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що система електронних рапортів в Армія+ функціонує з минулого серпня. Станом на заразу у застосунку доступно вже 36 типів рапортів, а загалом через нього було подано понад 530 тис. звернень. Найпопулярніші серед них – оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) і зміна місця служби (21%).

Джерело : Міноборони

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