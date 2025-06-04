За даними Eurostat, станом на кінець січня 2025 року у світі було зафіксовано понад 4,3 мільйона біженців з України. До країн ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб й надали тимчасовий захист громадянам з України були: Німеччина (1 170 250 осіб, це 27,3% від загальної кількості в ЄС), Польща (993 015 осіб, це 23,2%) та Чехія (394 985 осіб, це 9,2%).

Попри велику кількість переселенців, країни ЄС продовжили термін тимчасового захисту для українців.

Які країни приймають біженців з України у 2025 році та на яких умовах — у матеріалі на Фактах ICTV.

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Які країни приймають біженців з України 2025: перелік

Розгляньмо, де приймають біженців з України у 2025 році та які країни пропонують кращі умови для українців.

Німеччина

Німеччина вже прийняла багато українських біженців, але продовжує надавити тимчасовий захист людям, що тікають від війни.

Щоб в’їхати до країни не потрібно мати біометричний закордонний паспорт або шенгенську візу. Безвізовий в’їзд дозволяється особам, якщо до початку війни (24 лютого) вони перебували на території України.

Всім біженцям упродовж 90 днів після першого в’їзду на територію Німеччини треба обов’язково зареєструватися, навіть якщо вони не потребують соціальної допомоги.

Яку допомогу надає Німеччина українцям:

безплатне житло;

часткова оплата комунальних послуг;

фінансова допомога – регулярні виплати;

медичне страхування;

право на працевлаштування (самостійно або через центри зайнятості);

освіта та безплатні курси німецької мови для дорослих.

Біженці в Німеччині продовжують отримувати щомісячні виплати Bürgergeld. У 2025 році державна соціальна допомога становить:

€563 на місяць — самотні дорослі;

€506 на людину — сімейні пари;

€471 на місяць — діти віком від 14 до 17 років;

€563 на місяць — батьки-одинаки;

€506 на місяць — повнолітні громадяни України;

€390 на місяць на дітей віком 6-13 років, і €357 на місяць на дітей віком до 5 років.

Виплати Bürgergeld для працездатних біженців можуть бути знижені, якщо вони відмовляються від запропонованої роботи, інтеграційних курсів чи семінарів із працевлаштування.

Швеція

У 2025 році Швеція продовжує приймати українських біженців. Переселенцям надається безплатне державне чи орендоване житло та фінансова допомога. Проте правила отримання допомоги цього року стали суворішими.

Відповідно до Директиви про тимчасовий захист, отримати посвідку на проживання з тимчасовим захистом можуть люди, якщо вони:

є громадянином України;

мають статус або посвідку на проживання як особа, яка потребує захисту;

є супровідником — членом сім’ї одного з двох вищезазначених.

Зареєструвати заяву можна онлайн або особисто відвідавши офіс Шведського міграційного управління.

Українці, які мають посвідку на тимчасове проживання згідно з директивою ЄС Massflyktsdirektivet, можуть отримати державну допомогу, яка включає щоденні грошові виплати, медичне обслуговування, житло та виплати на дітей.

Швеція частково компенсує витрати на оренду житла для осіб, які отримали тимчасовий захист. Сума виплат орієнтовно становить 71 SEK (шведська крона) на день (307,97 грн) для кожного дорослого.

Крім того, передбачена щомісячна фінансова підтримка на базові витрати. Зокрема самотні дорослі можуть розраховувати на суму до 2 100 SEK шведська крона (9109,05 грн), а діти — від 37 до 50 SEK на день (160,49 грн – 216,88 грн), залежно від їхнього віку.

Щодо медичних послуг, для біженців передбачене надання екстреної допомоги, вакцинації, спостереження під час вагітності та психологічної підтримки. Послуги надаються по зниженій вартості, наприклад, консультація у лікаря обійдеться від 50 до 100 SEK (216,88 грн-433,76 грн).

Посвідка на проживання, відповідно до Директиви про тимчасовий захист, надає дорослим право на екстрену медичну і стоматологічну допомогу, а також на невідкладні медичні і стоматологічні процедури. Чи є допомога невідкладною — вирішують медичні працівники. Також люди, що отримали тимчасовий захист, мають право на безкоштовний медичний огляд.

Сім’ї з дітьми, які вже отримали персональний ідентифікаційний номер (personnummer), можуть звернутися по стандартну дитячу допомогу в розмірі 1 250 SEK (5422,05 грн) щомісяця на кожну дитину.

Також біженцям може надаватися спеціальна цільова допомога. Якщо у людини є сильна потреба в товарі або послузі, але вона не може за неї заплатити, тоді можна подати заяву на допомогу. Міграційне управління проведе індивідуальну оцінку потреб й у разі схвалення надасть фінансову допомогу.

Для того щоб скористатися цими послугами, українцям необхідно пройти реєстрацію в низці державних органів. Насамперед слід подати заяву на отримання тимчасового захисту до Шведського міграційного агентства (Migrationsverket).

Після цього потрібно звернутися до податкового управління (Skatteverket), щоб отримати personnummer — цей номер є обов’язковим для доступу до більшості державних і соціальних сервісів, відкриття банківського рахунку або отримання медичної допомоги.

Серед важливих змін у 2025 році посилення вимог до отримання фінансування. Зокрема, якщо особа знаходить роботу, розмір допомоги може бути зменшений. Також після отримання personnummer обов’язковою є реєстрація місця проживання у Skatteverket. Тільки після цього можна повноцінно користуватися державними послугами.

Латвія

У 2025 році Латвія продовжує приймати українців. В’їхати в країну можна без візи, достатньо біометричного закордонного паспорта. Перебувати без реєстрації можна протягом 90 днів.

Українці мають право набути статус тимчасового захисту. З 1 січня 2025 року документ, що підтверджує статус, видаватиметься терміном на 3 роки. Для продовження перебування в Латвійській Республіці громадянам України необхідно мати дійсний дозвіл на проживання.

Українці, які до кінця 2024 року отримали довідку від муніципальної соціальної служби, зможуть скористатися наступними видами підтримки:

протягом трьох місяців кожна особа може отримати двічі продуктовий набір, один набір гігієнічних і побутових товарів;

за наявності дітей віком від 7 до 24 місяців видається два додаткові набори дитячого харчування;

за наявності дітей до 2 років видається один додатковий гігієнічний набір;

сім’ї з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку можуть звернутися за пакунком із шкільним приладдям.

Протягом перших трьох календарних місяців з дня подачі першої заявки українці мають право отримувати соціальні послуги та допомогу, не надаючи дані про свій дохід. За довідкою можна звернутися до будь-якого з понад 400 пунктів видачі по всій Латвії. Отримати саму довідку можна у соціальній службі місцевої влади.

Українці, які прибули до Латвії можуть отримати наступну фінансову підтримку:

з 1 січня 2025 року одноразова допомога в кризовій ситуації становить €377 на дорослого і €264 на дитину;

з 1 січня 2025 року додаткова щомісячна допомога у розмірі €137 на першу особу та €96 на кожного наступного члена домогосподарства;

іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.

Біженці також мають право на роботу. При влаштуванні українці мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі €700. Подати заяву на отримання допомоги необхідно до Державного агентства зайнятості протягом місяця після початку роботи.

Литва

Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року. Громадяни, які мають посвідки на проживання термін дії яких закінчився у березні 2025 року, повинні замінити документ до кінця року. Заяву необхідно подати за 4 місяці до закінчення терміну дії документа.

У цьому році Литва надає українським біженцям одноразову фінансову допомогу в розмірі €176 на найнеобхідніші витрати. Однак отримати гроші зможуть не всі, а лише певна категорія населення, а саме:

родини, які мають від 3 дітей віком до 18 років;

самотні батьки чи опікуни, які прибули з дітьми віком до 18 років;

сім’ї з дітьми з інвалідністю до 18 років;

люди з інвалідністю;

вагітні жінки;

особи віком 60 років і старше.

Для отримання фінансової підтримки потрібно зареєструватися в Департаменті міграції та отримати посвідку на тимчасове проживання в країні.

Румунія

Громадяни України з дійсним біометричним паспортом можуть перебувати в Румунії до 90 днів без візи або на період дії візи у разі її наявності. Після цього необхідно отримати тимчасовий захист, який триває до 4 березня 2026 року.

Зареєструватися для отримання тимчасового захисту в Румунії можна в будь-якому з імміграційних офісів Генеральної інспекції з питань імміграції.

У Румунії право на тимчасовий захист мають наступні категорії осіб:

громадяни України, які проживали в Україні до 24.02.2022, незалежно від часу виїзду з території України, та члени їхніх сімей;

особи без громадянства та громадяни третіх країн, які до 24.02.2022 р. користувалися в Україні міжнародним захистом або еквівалентною національною формою захисту, та члени їхніх сімей;

особи без громадянства та громадяни третіх країн, які можуть довести, що перебувають в Україні на законних підставах на підставі дійсної посвідки на постійне проживання та не можуть повернутися до своєї країни або регіону походження в безпечних і стабільних умовах.

Після отримання тимчасового захисту в Румунії людина може:

отримати документ, що надає дозвіл на перебування на території Румунії (дозвіл на проживання);

працевлаштовуватися у фізичних або юридичних осіб, здійснювати індивідуальну трудову діяльність, дотримуючись правил, що застосовуються до професії;

отримувати на вимогу необхідну допомогу на утримання;

отримувати безоплатну первинну медичну допомогу та відповідне лікування, невідкладну стаціонарну допомогу, медичну допомогу та лікування у разі гострих або хронічних захворювань, що становлять безпосередню загрозу для життя;

отримувати відповідну медичну допомогу за наявності особливих потреб;

мати доступ до державної системи освіти на умовах, передбачених законодавством для громадян Румунії, якщо людина не досягла 18-річного віку;

мати доступ до системи соціального захисту, доступної для громадян Румунії;

мати доступ до охорони здоров’я, роботи, освіти та догляду забезпечують різні центральні та місцеві органи влади.

Зверніть увагу! Для взаємодії з румунською владою можна використовувати дозвіл на проживання та особистий ідентифікаційний номер (CNP), виданий Генеральною інспекцією з питань імміграції.

Соціальна допомога поширюється на людей, які в’їхали до Румунії до 1 липня 2024 року та були розміщені в місцях для біженців. Розмір становить 500 леїв на місяць на одну людину та 1500 леїв на місяць на сім’ю.

Підтримка доступна для людей з інвалідністю або тимчасово непрацездатних, жінок на третьому триместрі вагітності та інших вразливих категорій.

Одноразова допомога для біженців з України, які прибули й отримали посвідку на проживання до 1 липня 2024 року, надається на три місяці поспіль у розмірі 750 леїв на місяць на одну людину і 2000 леїв на місяць на сім’ю.

Молдова

Молдова продовжує приймати українських біженців. Проте починаючи з першого квітня 2025 року, сума грошової допомоги зменшилася з 2200 леїв на 1625 леїв на людину щомісячно.

Цю виплату буде продовжено для біженців, які залишаються в країні. Більше інформації про допомогу — за посиланням.

Нові біженці, які прибули до Молдови, отримають двомісячну первинну допомогу залежно від ступеня вразливості.

Програма грошової допомоги для біженців у Молдові, зокрема для осіб з інвалідністю, надається УВКБ ООН. Для оформлення необхідно надіслати запит, заповнивши онлайн-форму.

На допомогу можуть претендувати особи, які виїхали з України, зокрема люди, що опікуються однією чи кількома особами з інвалідністю.

Після завершення зазначеного періоду вони повинні забезпечити собі більш стабільний правовий статус в країні, наприклад, оформити заяву на отримання посвідчення одержувача тимчасового захисту, статусу біженця, гуманітарного захисту, статусу особи без громадянства або посвідки на проживання (тимчасової або постійної).

Де ще приймають біженців з України у 2025 році

Багато європейських країн підтримують українців. Які країни приймають біженців з України у цьому році?

Франція

Франція, як і інші країни ЄС, продовжила термін перебування українців із тимчасовим захистом до березня 2026 року.

У Франції тимчасовий захист можна отримати строком на 6 місяців. Надалі дозвіл на тимчасове проживання можна продовжити до трьох років.

Після отримання тимчасового захисту особи мають право на матеріальну допомогу (ADA), розмір якої залежить від кількості людей у вашій родині. Карта ADA – це платіжна картка, яка дозволяє отримувати матеріальну допомогу щомісяця.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до Office français de l’immigration et l’intégration (Французьке бюро імміграції та інтеграції).

Допомога на день становить:

на одну людину — €6,80;

на двох людей — €10,20;

на трьох людей — €13,60;

на чотирьох людей — 17,00 €;

на п’ятьох людей — 20,40 €.

Якщо держава не може надати вам безкоштовне житло, ви отримаєте додатково €7,40 на день.

Також біженці можуть отримати харчі та речі першої необхідності, звернувшись до однієї з громадських організацій.

Чехія

Чехія приймає українців, але умови проживання в країні змінилися. Біженці мають право на безкоштовне житло лише протягом перших 90 днів тимчасового захисту. Після цього терміну необхідно буде самостійно шукати житло в Чехії та сплачувати за його оренду.

Для вразливих категорій населення виплати збільшилися до €237.

За чеським законодавством, до них належать:

вагітні жінки;

старші 65 років;

особи з інвалідністю та ті, хто доглядає за особою з інвалідністю;

особи, які доглядають за дитиною віком до 6 років;

діти до 18 років;

студенти віком до 26 років.

Особи з перерахованих категорій отримують підвищені компенсації на проживання, які залежать від розрахункової вартості житла:

Якщо житло зареєстроване, то на одну особу виплачується 6 000 крон, тобто 10 200 грн. Якщо житло не зареєстроване, то на одну особу виплачується 4 800 крон, тобто 8 200 грн.

Зверніть увагу! Ця допомога доступна лише за наявності підписаного договору оренди.

Швейцарія

Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати тимчасовий статус захисту для українців (Програма S), які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ, до 4 березня 2026 року, йдеться у повідомленні на сайті швейцарського уряду.

Посвідка на проживання відповідної категорії дає їм право жити й працювати у Швейцарії, а також отримувати соціальну допомогу.

Біженці мають право на безкоштовну первинну медичну допомогу — консультацію лікарів, діагностику та безкоштовні ліки за рецептом. Умови надання допомоги можуть відрізнятися залежно від регіону Швейцарії.

Словаччина

Словаччина приймає українських біженців, надає прихисток та можливість перебування на території країни.

У 2025 році УВКБ ООН підтримує вразливі категорії біженців у Словаччині одноразовою грошовою допомогою на зимові потреби.

Також українці у Словаччині можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Сума виплати залежить від рівня соціальної незахищеності родини.

Канада

Після початку повномасштабного російського вторгнення Канада запустила програму для тимчасового переїзду громадян України CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Наразі вона діє у скороченому вигляді.

Українці, які приїхали до Канади після 31 березня 2024 року, не зможуть отримати разову матеріальну допомогу чи безкоштовне житло. Проте країна продовжить видавати біженцям дозволи на проживання із правом працевлаштування.

Проте матеріальна допомога від провінцій залишилася. Вона надається особам, які, наприклад, не в змозі самостійно оплачувати оренду або не мають роботи. В кожній провінції розмір виплат встановлюється окремо.

Польща

Польща однією з перших стала на допомогу українським біженцям. Термін легального перебування українських біженців тут продовжили до 30 вересня 2025 року.

Це дозволить українцям і далі отримувати медичні послуги, сімейні та соціальні виплати. Проте дія пільг, пов’язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, які здійснювали приватні орендодавці, припинилася із 1 липня.

Надалі передбачена виплата соцдопомоги на виховання (800 злотих) та допомоги Добрий старт залежно від того, чи вчиться дитина в польському закладі освіти. Протягом 36-місячного періоду українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Була скасована одноразова соціальна допомога в Польщі для українського біженця в розмірі 300 злотих, а також грошова компенсація власникам приватного житла, які надавали житло та харчування біженцям з України.

У цьому році біженці можуть подати заявку лише на допомогу Активні в яслах (Aktywnie w żlobku), за умови що мама працює і вона та її дитина мають безперервний статус PESEL UKR впродовж 365 днів.

Ірландія

Ірландія підтримує українських біженців. Проте країна внесла деякі зміни в умови перебування, фінансову допомогу тощо.

Уряд Ірландії скоротив розмір соціального забезпечення до €38,80 на тиждень на дорослого і €29,80 на дитину (це понад 1,5 тис. грн на тиждень і близько 6,400 тис. грн на місяць).

Люди з інвалідністю можуть розраховувати на соціальну допомогу в розмірі €220 на тиждень (disability allowance). Додатково безоплатно може надаватися крісло колісне та проїзд у громадському транспорті для них та людини, що їх супроводжує.

Також було запроваджено підтримку в галузі освіти та пошуку роботи. Також держава надає тимчасове житло терміном до 90 днів. У період проживання в соціальному житлі біженцям буде забезпечено харчування, можливість прання одягу та інші послуги. Протягом 90 днів українцям надається допомога з пошуку альтернативного житла, а також інформаційна підтримка в питаннях охорони здоров’я, ринку праці, освіти та інтеграції.

Після переїзду з державного житла українці матимуть право на отримання соціального забезпечення нарівні з громадянами Ірландії.

Для продовження статусу тимчасового захисту звертатися до установ не потрібно, дозвіл оновиться автоматично. За потреби можна завантажити оновлений документ на сайті Міграційної служби Ірландії.

Австрія

В Австрії право на тимчасове проживання для українських біженців продовжено лише до 4 березня 2026 року. Для громадян України, які рятуються від війни, дозволено в’їзд на територію країни без біометричного паспорта. Перебувати без візи можна 90 днів, надалі необхідно оформити статус тимчасового захисту.

Проте він зумовлений низкою обмежень. Наприклад, необхідно здати персональні документи, як наслідок — неможливість повернутися додому або влаштуватися на роботу тривалий час.

Після прибуття українців можуть розмістити у тимчасовому житлі, надати безкоштовне харчування та медичну страховку. Також Австрія може забезпечити українців безкоштовним довгостроковим житлом, проте самостійно обрати регіон неможливо.

У рамках підтримки українці також мають право отримати допомогу на одяг.

За наявності дитини з особливими потребами (ступінь інвалідності не менше 50%) виплачується допомога в розмірі €155,90 на місяць на дитину.

Ще які країни приймають біженців з України — це Болгарія, Португалія, Данія, Нідерланди, Естонія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати.

Які країни не приймають біженців з України

У 2025 році західних країн, що не приймають біженців з України, немає, але є ті, в яких суттєво змінилися вимоги до заявників або які скоротили допомогу. До таких країн належать Норвегія, Нідерланди тощо. Деякі країни скоротили термін перебування у країні до 90 днів.

Іспанія

Уряд Іспанії продовжив тимчасовий захист українців до 4 березня 2026 року. Громадянам, які вже мали такий статус не потрібно повторно подавати заяву. Українці можуть перебувати на території Іспанії 90 днів без необхідності попереднього оформлення візи.

У разі необхідності продовження перебування в країні необхідно звертатися до Служби з питань іноземців Іспанії відповідно до місця перебування для отримання статусу тимчасового захисту. Він надає право проживати, працювати та навчатись в Іспанії.

Програма тимчасового захисту продовжує діяти у цьому році для:

українців, які прибули до Іспанії після 24 лютого 2022 року;

тих людей, хто вже має тимчасовий захист та хоче його продовжити до 2026 року;

українців, які залишаються в Іспанії та потребують продовження статусу.

В Іспанії надаються виплати для малозабезпечених осіб. Самотньому дорослому виплачують €500-800. Сім’я з дітьми може розраховувати на виплати від €1200 і закінчуючи €2000.

Також благодійні організації надають українцям проживання в хостелах тривалістю до півтора року.

Італія

У 2025 році уряд Італії продовжив тимчасовий захист для українців, які перебувають в цій країні, рятуючись від війни.

Тимчасовий захист для українців в Італії надає право користуватися медичними послугами нарівні з громадянами країни. Людина може звернутися до місцевої клініки за місцем проживання та підписати декларацію з сімейним лікарем.

Також є право на працевлаштування, зокрема можна проходити стажування, виконувати сезонну або тимчасову роботу. У будь-якому випадку роботодавець має оформити людину на підставі тимчасового захисту та податкового коду, який вона отримала під час першого звернення в поліцію. Діти та дорослі, які мають тимчасовий захист в Італії, можуть здобувати освіту в місцевих школах або університетах.

Отримання фінансової допомоги можливе, але максимальний термін, на який її можуть надавати — 3 місяці.

Якщо людина є батьком/матір’ю або законним опікуном чи піклувальником неповнолітньої дитини віком до 18 років, тоді вона має право на грошову допомогу у розмірі €150 на місяць за кожного неповнолітнього, проте виплати надаються також лише 3 місяці.

Якщо у біженців немає житла, вони можуть бути розміщені у мережі центрів надзвичайного прийому (CAS), системі прийому та інтеграції (SAI) або їм державою можуть бути надані інші форми житла, наприклад тимчасове проживання (готелі, заклади розміщення та релігійні інститути) або розміщення в приватних осіб.

Якщо людина самостійно знайшла місце для проживання, тоді можна подати запит на отримання виплат українцям в Італії в розмірі €300 на кожну дорослу людину та €150 на кожного неповнолітнього члена родини. Допомога виплачується протягом 3 місяців.

Для підтвердження проживання власник житла протягом 48 годин повинен подати декларацію про гостинність у відділ поліції міграційного департаменту провінції.

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