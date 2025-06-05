Дітям-студентам захисників компенсують вартість навчання: хто може отримати

Дітям захисників і захисниць держава повністю компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Перші 1 000 сертифікатів вже відправляються випускникам бакалаврату та магістратури цього року. Про це надійде повідомлення в сервісі державних послуг Дія.

– Вже отримали push? Відкривайте Дію, перевіряйте дані про себе в сертифікаті, підтверджуйте згоду. Повідомлення про результат надійде протягом 20 днів, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кошти від держави надійдуть відразу до вашого навчального закладу, а заклад компенсує вам.

Хто отримає компенсацію

На сервісі уточнили, що на компенсацію можуть розраховувати діти (до 23 років):

Зараз дивляться

загиблих захисників і захисниць України;

військових з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

зниклих безвісти за особливих обставин;

полонених в результаті збройної агресії;

постраждалих учасників Революції гідності.

Що потрібно для компенсації

Щоб отримати компенсацію, потрібно мати такий набір документів:

ID-картка або біометричний паспорт у дії;

верифікований податковий номер;

інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО та про статус дитини ветерана відповідної категорії;

контрактна форма навчання у 2024/2025 році.

Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки Проєкту підтримки Дія, який Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.

Джерело: Дія

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.