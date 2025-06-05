Дітям-студентам захисників компенсують вартість навчання: хто може отримати
Дітям захисників і захисниць держава повністю компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Перші 1 000 сертифікатів вже відправляються випускникам бакалаврату та магістратури цього року. Про це надійде повідомлення в сервісі державних послуг Дія.
– Вже отримали push? Відкривайте Дію, перевіряйте дані про себе в сертифікаті, підтверджуйте згоду. Повідомлення про результат надійде протягом 20 днів, – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що кошти від держави надійдуть відразу до вашого навчального закладу, а заклад компенсує вам.
Хто отримає компенсацію
На сервісі уточнили, що на компенсацію можуть розраховувати діти (до 23 років):
- загиблих захисників і захисниць України;
- військових з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених в результаті збройної агресії;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Що потрібно для компенсації
Щоб отримати компенсацію, потрібно мати такий набір документів:
- ID-картка або біометричний паспорт у дії;
- верифікований податковий номер;
- інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО та про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- контрактна форма навчання у 2024/2025 році.
Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки Проєкту підтримки Дія, який Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.
Джерело: Дія