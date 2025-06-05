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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

Дітям-студентам захисників компенсують вартість навчання: хто може отримати

як зареєструватися в Дії
Фото: Depositphotos

Дітям захисників і захисниць держава повністю компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік. Перші 1 000 сертифікатів вже відправляються випускникам бакалаврату та магістратури цього року. Про це надійде повідомлення в сервісі державних послуг Дія.

– Вже отримали push? Відкривайте Дію, перевіряйте дані про себе в сертифікаті, підтверджуйте згоду. Повідомлення про результат надійде протягом 20 днів, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кошти від держави надійдуть відразу до вашого навчального закладу, а заклад компенсує вам.

Хто отримає компенсацію

На сервісі уточнили, що на компенсацію можуть розраховувати діти (до 23 років):

Зараз дивляться
  • загиблих захисників і захисниць України;
  • військових з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників бойових дій;
  • зниклих безвісти за особливих обставин;
  • полонених в результаті збройної агресії;
  • постраждалих учасників Революції гідності.

Що потрібно для компенсації

Щоб отримати компенсацію, потрібно мати такий набір документів:

  • ID-картка або біометричний паспорт у дії;
  • верифікований податковий номер;
  • інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО та про статус дитини ветерана відповідної категорії;
  • контрактна форма навчання у 2024/2025 році.

Ініціативу реалізує Міністерство у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України та Дією за експертної підтримки Проєкту підтримки Дія, який Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції.

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Джерело: Дія

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