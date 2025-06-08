Чорна хмара на Софійській площі: що за інсталяція в центрі Києва
Сьогодні та завтра, 8 і 9 червня, на Софійській площі в Києві можна побачити Black Cloud (Чорну хмару).
Цю інсталяцію Україна представить у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man.
Як зроблена інсталяція Чорна хмара
За словами творців Чорної хмари, інсталяція важить 7 т, її довжина 30 м і висота 15 м.
Конструкція створена із 45 маленьких хмар. На пошиття знадобилося 4 км чорної тканини.
Періодично хмара оживає спалахами блискавки й гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів і небезпеки.
Головний меседж інсталяції
Як розповів художник Олексій Бей, щось чорне і величезне не віщує нічого доброго й милого.
– Ми говоримо, що загроза нависла, буря насувається й до цього потрібно бути готовими, а не робити вигляд, що нічого не відбувається, – каже художник.
За його словами, головний меседж інсталяції – готуватися, дивитися на неприємності прямо, а не ховатися від них.
Коли відбудеться Burning Man
Burning Man – щорічна восьмиденна подія незалежного мистецтва, що відбувається в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада.
Традиційно учасники готують незвичайні костюми, які повинні дивувати інших людей.
Цього року Burning Man триватиме з 24 серпня до 1 вересня.