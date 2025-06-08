Чорна хмара на Софійській площі: що за інсталяція в центрі Києва

Сьогодні та завтра, 8 і 9 червня, на Софійській площі в Києві можна побачити Black Cloud (Чорну хмару).

Цю інсталяцію Україна представить у США на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man.

Як зроблена інсталяція Чорна хмара

За словами творців Чорної хмари, інсталяція важить 7 т, її довжина 30 м і висота 15 м.

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Конструкція створена із 45 маленьких хмар. На пошиття знадобилося 4 км чорної тканини.

Періодично хмара оживає спалахами блискавки й гуркотом грому, попереджаючи світ бути готовим до викликів і небезпеки.

Головний меседж інсталяції

Як розповів художник Олексій Бей, щось чорне і величезне не віщує нічого доброго й милого.

– Ми говоримо, що загроза нависла, буря насувається й до цього потрібно бути готовими, а не робити вигляд, що нічого не відбувається, – каже художник.

За його словами, головний меседж інсталяції – готуватися, дивитися на неприємності прямо, а не ховатися від них.

Коли відбудеться Burning Man

Burning Man – щорічна восьмиденна подія незалежного мистецтва, що відбувається в американській пустелі Блек-Рок у штаті Невада.

Традиційно учасники готують незвичайні костюми, які повинні дивувати інших людей.

Цього року Burning Man триватиме з 24 серпня до 1 вересня.

Джерело : Суспільне

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