Без світла залишилися понад 500 населених пунктів: в Укренерго пояснили причини

У Національній енергетичній компанії Укренерго повідомили, що через погодні умови без світла залишилися 508 населених пунктів у дев’яти регіонах.

– Через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) – до ранку повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях, – йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якомога швидше заживити всіх абонентів.

Зростання рівня споживання електроенергії

Також енергетики пояснили, що рівень споживання електроенергії о 9.30 ранку був на 2,5% вищим, ніж у п’ятницю. Причинами стали традиційне збільшення навантаження на початку тижня і хмарна погода, що знижує ефективність домашніх сонячних станцій.

Зараз дивляться

– Вчора ввечері ми зафіксували добовий максимум споживання, який перевищив показники минулої неділі на 3,5%. Це пов’язано з високими температурами і масовим використанням кондиціонерів, – повідомили в Укренерго.

Заклик до економії

Водночас енергосистема країни продовжує відновлення після масштабних російських атак. На багатьох енергооб’єктах ще тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В Укренерго закликали українців економно користуватися електроенергією і перенести використання потужних приладів на денний період – з 10.00 до 18.00, коли система менш навантажена.

Джерело: Укренерго

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