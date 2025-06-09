Фейкові відрядження на фронт: на Сумщині офіцер організував схему на 2,4 млн грн

На Сумщині начальника штабу викрили на перевищенні службових повноважень та шахрайстві.

За даними правоохоронців, майор сфальсифікував дані про участь підлеглих у бойових операціях.

Завдав державі збитків на 2,4 млн

Слідство встановило, що підозрюваний організував злочинну схему незаконного отримання додаткової грошової винагороди за нібито виконання бойових та спеціальних завдань.

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Зокрема, він готував та подавав до штабу військової частини рапорти з недостовірною інформацією про шістьох підлеглих військовослужбовців, які насправді перебували у місті Суми та не брали участі у бойових діях на території Харківської області.

На підставі фальшивих документів були видані накази, згідно з якими нараховувалась грошова винагорода у розмірі 70-100 тис. грн щомісячно.

Ба більше, протягом жовтня – грудня 2024 року військовослужбовці передавали майору значну частину коштів.

Загальна сума безпідставно виплаченої додаткової винагороди, згідно з висновком експертизи, становить понад 2,4 млн гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону начальнику адміністративної групи штабу військової частини повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Наразі його відсторонено від посади.

Джерело : Офіс генпрокурора

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