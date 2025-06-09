Помер Ділявер Сеттаров – кримськотатарський актор та заслужений артист України

У тимчасово окупованому Криму в понеділок, 9 червня, попрощалися з Ділявером Сеттаровим – кримськотатарським актором, заслуженим артистом України та виконавцем народних пісень.

Церемонія джаназе відбулася в Сімферополі.

Помер Ділявер Сеттаров – що відомо

Про смерть артиста стало відомо в неділю, 8 червня. Сеттарову був 71 рік. Про втрату повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Ділявер Сеттаров народився 22 грудня 1953 року у вигнанні. Навчався в Ташкентській державній консерваторії, де здобув фахову музичну освіту. Працював в опері, а після повернення до Криму став одним із перших акторів Кримськотатарського музично-драматичного театру, з яким пов’язав усе подальше життя.

На сцені він зіграв десятки ролей, а також знімався в телесеріалах і художніх фільмах. Серед найвідоміших – стрічка Татарський триптих. Це перший український фільм про історію кримських татар у XIX–XX століттях.

У коментарях у соцмережах підписники висловлюють співчуття з приводу смерті Ділявера Сеттарова та шкодують, що він так і не дочекався звільнення Криму від російських окупантів. Слова підтримки та жалю від втрати лишила й співачка Джамала.

Наприкінці травня про велику втрату повідомила й ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій. У неї на війні загинув молодший двоюрідний брат. Він служив в третьому окремому полку Сил спеціальних операцій на Покровському напрямку.

Фото: Рефат Чубаров

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