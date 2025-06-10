78% українців виступають проти передачі під контроль РФ неокупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей
Переважна більшість українців категорично проти передачі Росії територій, що наразі контролюються Україною.
Натомість віддати землю готові лише 15% респондентів – про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 15 травня по 3 червня 2025 року.
Аналіз громадської думки
Згідно з дослідженням КМІС, порівняно з лютим 2025 року ситуація з готовністю до територіальних поступок РФ принципово не змінилася.
78% респондентів відкидають передачу під контроль Росії територій, які нині контролює Україна. Лише 15% готові віддати Запорізьку, Херсонську та Донецьку області.
– Єдиний варіант, де принаймні можливий простір для дискусії, – де-факто визнання контролю Росії без юридичного оформлення. Навіть у цьому випадку 43% готові його прийняти, а категорично проти – 48%, – йдеться у дослідженні.
Водночас українці демонструють “здорову гнучкість” і готовність іти на болісні поступки щодо територій лише у формі де-факто визнання окупації – без її юридичної легалізації і виключно щодо вже окупованих регіонів.
За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, стійкість українців за останні місяці не похитнулася: вони готові до важких дискусій, але відкидають вимоги про повну капітуляцію.
Соціолог також підкреслює наявність “червоних ліній” у територіальних питаннях – зокрема, офіційне визнання окупованих територій чи передача під контроль Росії неокупованих регіонів, що є неприйнятними для більшості населення.
Водночас будь-яке рішення, на думку дослідників, має включати надійні гарантії безпеки.
Нагадаємо, що на переговорах у Стамбулі на початку червня делегація РФ висунула вимоги щодо виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також визнання цих регіонів частиною Росії.
Опитування провели телефоном за випадковою вибіркою мобільних номерів. Воно охопило 2004 громадян віком від 18 років, які мешкають на території України.