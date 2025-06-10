Чи потрібно вмикати аварійку під час руху заднім ходом: розбираємося з ПДР

Аварійна світлова сигналізація служить важливим інструментом для попередження інших учасників дорожнього руху про небезпеку чи позаштатну ситуацію. Її основна функція — привернути увагу та попередити про потенційну загрозу, тим самим підвищуючи безпеку на дорозі.

Факти ICTV дізнавалися у адвокатки бюро Сидорченко і Партнери Тетяни Марчак, чи потрібно вмикати аварійку під час руху заднім ходом.

Чи потрібно в Україні вмикати аварійку під час руху заднім ходом

За словами адвоката аварійну сигналізацію на практиці часто використовують не за призначенням. Найпоширеніший приклад — вмикання аварійки під час стоянки в заборонених місцях, щоб створити враження вимушеної зупинки та уникнути штрафу. Проте справжня вимушена зупинка — це припинення руху через поломку, небезпеку чи іншу непередбачену обставину, а не зупинка з особистих причин.

Зараз дивляться

Ще одна поширена ситуація — використання аварійки як сигналу подяки іншим водіям, хоча це не передбачено законодавством.

Адвокат зазначає, що відповідно до пункту 9.9 Правил дорожнього руху, аварійна сигналізація вмикається виключно в таких випадках:

при вимушеній зупинці на проїжджій частині;

під час зупинки за вимогою поліції;

у разі засліплення фарами зустрічного транспорту;

при технічній несправності під час руху;

на буксируваному транспортному засобі;

на авто, що перевозить організовану групу дітей зі знаком «Діти»;

під час зупинки колони транспортних засобів;

у разі ДТП.

При дорожньо-транспортній пригоді потрібно не лише ввімкнути аварійку, а й встановити знак аварійної зупинки (п. 9.10 ПДР).

Коли автомобіль не обладнаний аварійною сигналізацією або вона несправна, водій зобов’язаний встановити позаду авто знак аварійної зупинки — особливо в ситуаціях, передбачених пунктом 9.11 ПДР: при поломці, буксируванні, перевезенні дітей або при зупинці в місцях з обмеженою оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку.

Адвокат наголошує, що Правила дорожнього руху не містять вимоги обов’язково вмикати аварійку під час руху заднім ходом. Проте вони зобов’язують використовувати покажчики повороту залежно від напрямку маневру (ліворуч або праворуч).

– ПДР не зобов’язують водіїв вмикати аварійну сигналізацію під час руху назад. Водночас, якщо водій вважає це доцільним задля кращого інформування інших учасників руху та підвищення безпеки — він має право це зробити, – зазначає адвокат.

Чи можуть оштрафувати за ввімкнену аварійку під час руху заднім ходом

Адвокат наголошує, що ввімкнена аварійна сигналізація під час руху заднім ходом не є підставою для накладення штрафу. Адже в правилах дорожнього руху зазначено, що цей сигнал може використовуватися для попередження виникнення небезпечної ситуації або аварії на дорозі.

Але за неправильне використання аварійної сигналізації передбачене попередження або штраф у розмірі 510 грн (ч. 2 ст. 122, ст. 125 КУпАП). Якщо ж порушення призвело до створення аварійної ситуації, санкції суворіші — штраф 1445 грн або позбавлення водійських прав на термін від 6 місяців до року.

Аварійна світлова сигналізація — це не засіб для уникнення штрафу чи подяки іншим водіям. Вона повинна використовуватися виключно у визначених Правилами дорожнього руху випадках. Недотримання цих правил може мати серйозні наслідки — як фінансові, так і правові.

Читайте також Штраф за аварійку 2025: чи можуть покарати та яка буде сума

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.