Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Тепер не Шайло: донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила імʼя
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

Хвиля дзвінків до родичів військовополонених: українців попередили про російську ІПСО

Штаб поводження з військовополоненими

Наразі зафіксовано чергову хвилю дзвінків родичам українських військовополонених. Невідомі особи, які представляються представниками російських органів, нібито відповідальних за обмін, намагаються чинити тиск і маніпулювати довірою близьких наших воїнів.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Куди змушують звертатися родичів

Як розповіли в Штабі, невідомі спонукають рідних і близьких наших захисників масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) в особисті повідомлення, а також поширювати ці «інструкції» в чатах сімей зниклих безвісти.

Зараз дивляться

При цьому вони надають орієнтовний зразок звернень і перелік установ, до яких нібито слід звертатися:

  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
  • Національне інформаційне бюро;
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
  • Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);
  • Адміністрація Президента США (Білий дім).

Чергова ІПСО ворога

– Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополоненими. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, мета якої – посіяти паніку, дестабілізувати суспільство і дискредитувати держоргани, – йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб закликає в подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів і безпосередньо до Штабу.

Читайте також
Росія розігрує брудну політичну гру у питанні обміну полоненими – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб

Пов'язані теми:

звільнені з полонуОбмін полоненимиполонполонені
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь