Хвиля дзвінків до родичів військовополонених: українців попередили про російську ІПСО

Наразі зафіксовано чергову хвилю дзвінків родичам українських військовополонених. Невідомі особи, які представляються представниками російських органів, нібито відповідальних за обмін, намагаються чинити тиск і маніпулювати довірою близьких наших воїнів.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Куди змушують звертатися родичів

Як розповіли в Штабі, невідомі спонукають рідних і близьких наших захисників масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) в особисті повідомлення, а також поширювати ці «інструкції» в чатах сімей зниклих безвісти.

Зараз дивляться

При цьому вони надають орієнтовний зразок звернень і перелік установ, до яких нібито слід звертатися:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Національне інформаційне бюро;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);

Адміністрація Президента США (Білий дім).

Чергова ІПСО ворога

– Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополоненими. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, мета якої – посіяти паніку, дестабілізувати суспільство і дискредитувати держоргани, – йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб закликає в подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів і безпосередньо до Штабу.

Джерело: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб

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