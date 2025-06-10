Хвиля дзвінків до родичів військовополонених: українців попередили про російську ІПСО
Наразі зафіксовано чергову хвилю дзвінків родичам українських військовополонених. Невідомі особи, які представляються представниками російських органів, нібито відповідальних за обмін, намагаються чинити тиск і маніпулювати довірою близьких наших воїнів.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Куди змушують звертатися родичів
Як розповіли в Штабі, невідомі спонукають рідних і близьких наших захисників масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) в особисті повідомлення, а також поширювати ці «інструкції» в чатах сімей зниклих безвісти.
При цьому вони надають орієнтовний зразок звернень і перелік установ, до яких нібито слід звертатися:
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;
- Національне інформаційне бюро;
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста;
- Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);
- Адміністрація Президента США (Білий дім).
Чергова ІПСО ворога
– Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополоненими. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, мета якої – посіяти паніку, дестабілізувати суспільство і дискредитувати держоргани, – йдеться в повідомленні.
Координаційний штаб закликає в подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів і безпосередньо до Штабу.
Джерело: Координаційний штаб
Фото: Координаційний штаб