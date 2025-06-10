Помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок удару по Сумах 3 червня
Сьогодні, 10 червня, в одному з лікувальних закладів Сум помер 17-річний хлопець, який отримав тяжке поранення внаслідок російського удару по центральній частині міста 3 червня. Таким чином, кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до шести осіб.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Майже тиждень у тяжкому стані
За словами Олега Григорова, хлопець перебував у лікарні майже тиждень у тяжкому стані.
– Росія ще раз цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях був жорстоко обірваний, – написав глава ОВА на своїй сторінці в Telegram-каналі.
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах 3 червня зросла до шести.
Нагадаємо, 3 червня окупанти атакували центральну частину Сум із російських РСЗВ далекої дії. Обстріл пошкодив медичний заклад, автомобілі та прилеглі будинки.
Внаслідок атаки станом на 3 червня загинули п’ятеро людей, ще 30 людей постраждали – серед них були троє дітей.
Джерело: Олег Григоров