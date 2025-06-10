Помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок удару по Сумах 3 червня

Сьогодні, 10 червня, в одному з лікувальних закладів Сум помер 17-річний хлопець, який отримав тяжке поранення внаслідок російського удару по центральній частині міста 3 червня. Таким чином, кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до шести осіб.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Майже тиждень у тяжкому стані

За словами Олега Григорова, хлопець перебував у лікарні майже тиждень у тяжкому стані.

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– Росія ще раз цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях був жорстоко обірваний, – написав глава ОВА на своїй сторінці в Telegram-каналі.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах 3 червня зросла до шести.

Нагадаємо, 3 червня окупанти атакували центральну частину Сум із російських РСЗВ далекої дії. Обстріл пошкодив медичний заклад, автомобілі та прилеглі будинки.

Внаслідок атаки станом на 3 червня загинули п’ятеро людей, ще 30 людей постраждали – серед них були троє дітей.

Джерело: Олег Григоров

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