Обстріл Краматорська: під ударом було підприємство, одна людина – у лікарні

В ніч на 11 червня два ворожі БпЛА атакували Краматорськ. В результаті пошкоджено адміністративну будівлю, автотранспорт, одна людина госпіталізована з пораненням.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомили в Краматорській міській раді.

Атака на Краматорськ 11 червня: що відомо

– В ніч на 11 червня близько 02:30 відбувся ворожий обстріл Краматорська. Для атаки противник використовував, попередньо, два БпЛА типу Герань-2. Під ударом опинилося приватне підприємство, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті обстрілу постраждала одна людина. Потерпілий госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.

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Крім цього, в результаті атаки пошкоджено чотири об’єкти, серед яких: адміністративна будівля, два вантажних і легковий автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 204-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Краматорська міськрада

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