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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
3 хв.

Іран та Ізраїль на карті світу: де розташовуються та яка між ними відстань

Іран та Ізраїль на карті світу
Фото: Pexels

Ввечері 1 жовтня 2024 року Іран випустив ракети по території Ізраїлю. Цьому передували ізраїльські операції з ліквідації політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії та ватажка Хезболли Хасана Насралли, після яких Іран погрожував Ізраїлю військовою атакою.

У червні 2025 року країни знову опинилися на межі військового конфлікту. США перебувають у стані підвищеної готовності в очікуванні можливого удару Ізраїлю по об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою Ірану. Зокрема проводять часткову евакуацію посольств на Близькому Сході.

Факти ICTV розповідають, де розташовані Іран та Ізраїль на карті світу — детальніше читайте в матеріалі.

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Де розташований Іран на карті світу

Іран — держава у Західній Азії, столиця — Тегеран.

Де розташований Іран на карті:

Іран на карті світу

Фото: Google Maps

Де розташований Ізраїль на карті світу

Ізраїль — держава в західній Азії, на південно-східному березі Середземного моря та північному березі Червоного моря.

Де розташований Ізраїль на карті:

де розташований Ізраїль на карті світу

Фото: Google Maps

Іран та Ізраїль на карті світу: яка між ними відстань

Відстань від кордону Ірану до Ізраїлю становить близько 1200 кілометрів.

Між країнами розміщені Ірак та Йорданія. Тому, якщо Іран запустить дрони, то до Ізраїлю їм потрібно летіти близько 9 годин, а балістичним ракетам — приблизно 10-12 хвилин. Відомо, що Іран випускав ракети та дрони з Ємену, Лівану, Сирії та Іраку.

Подивитися, де саме розташовані Іран та Ізраїль на карті світу, можна на карті:

Іран та Ізраїль на карті світу

Фото: Google Maps

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