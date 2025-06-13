Майже тиждень пошуків: у Харкові з-під завалів підприємства дістали тіла 6 працівників

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства після атаки РФ 7 червня. З-під завалів витягли шістьох загиблих.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Харків 7 червня 2025 року: наслідки

– Увечері 12 червня, під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостого загиблого. Пошукова операція тривала шість днів, – йдеться в повідомленні.

У ДСНС нагадали, що 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному об’єкту в Харкові. В результаті атаки зруйновано кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі.

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Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

До пошукових робіт були залучені рятувальники, кінологічні розрахунки і важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста.

З-під завалів витягнуто тіла 6 загиблих: 3 чоловіків і 3 жінок. Всього демонтовано понад 70 тонн бетонних і металевих конструкцій.

Як повідомлялося, вночі 7 червня в Харкові прогриміли потужні вибухи – місто атакували Шахеди, ракети і КАБи. Відомо про трьох загиблих і 22 поранених. За ніч 7 червня в Харкові прогриміли щонайменше 40 вибухів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

На території підприємства в Київському районі Харкова , яке вночі 7 червня зазнало ворожого удару, можуть бути заблоковані шість його працівників. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 206-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ДСНС

Джерело : ДСНС

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