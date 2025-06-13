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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Незаконний обіг зброї: Нацполіція проводить понад 500 обшуків

нелегальна зброя нацполіція
Фото: Нацполіція

Національна поліція України розпочала масштабну загальнодержавну спецоперацію, спрямовану на боротьбу з нелегальним обігом зброї та боєприпасів.

500 обшуків по всій країні

Боротьба з незаконним обігом зброї є одним із пріоритетів правоохоронних органів України.

Щоб запобігти злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, співробітники Національної поліції у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами запланували провести понад 500 обшуків по всій країні.

Зараз дивляться

– Ми прагнемо убезпечити громадян та зменшити ризики, пов’язані з незаконним обігом зброї, – йдеться у повідомленні.

Деталі операції будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

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Джерело: Нацполіція

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