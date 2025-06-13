Зеленський звільнив від мит і ПДВ виробників дронів на оптоволокні

Володимир Зеленський підписав закони про пільги для виробників дронів на оптоволокні.

Закони, що сприяють розвитку оборонної промисловості

Президент України Володимир Зеленський підписав два ключові закони, що запроваджують податкові та митні пільги для виробників безпілотників, які керуються через оптоволоконний кабель.

Йдеться про закони № 4473-IX та № 4474-IX, спрямовані на розвиток оборонної промисловості.

Зараз дивляться

Закон № 4473-IX вносить зміни до Митного кодексу та звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України для потреб безпеки і оборони.

Закон № 4474-IX доповнює Податковий кодекс та скасовує ПДВ на імпорт компонентів, зокрема оптичних волокон, які наразі здебільшого закуповуються за кордоном.

— Ці зміни створюють сприятливі умови для розвитку українських високотехнологічних компаній, що займаються виробництвом дронів з оптоволоконним керуванням, — йдеться в повідомленні.

Такі дрони є стратегічним елементом у сучасній війні, особливо під час радіоелектронної розвідки, адже завдяки оптоволоконному керуванню неможливо перехопити чи заглушити сигнал.

Запроваджені пільги зменшать собівартість виробництва БпЛА та пришвидшать постачання високоточних систем до війська.

Джерело : Верховна Рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.